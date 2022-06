Microsoft segnala, tramite il proprio sito dedicato alla documentazione, un problema noto introdotto con la patch KB5014697 del 14 giugno 2022.

A seguito dell’installazione di questa patch, si legge sul sito, la funzione hotspot Wi-Fi di Windows potrebbe smettere di funzionare correttamente. Nello specifico, tentando di utilizzare tale funzionalità, il dispositivo host potrebbe perdere la connessione a Internet dopo il collegamento di un client.

Attualmente, Microsoft sta esaminando il problema al fine di preparare un intervento correttivo da inserire nei prossimi aggiornamenti. Nel frattempo, è possibile risolvere temporaneamente il problema disabilitando la funzionalità hotspot Wi-Fi, tenete conto, però, che dovrete trovare un altro modo per collegarvi a Internet con i vostri dispositivi, se contavate sull’hotspot per farlo.

Photo credit - Depositphotos.com

Per aggirare il problema da Windows 10, premere Start e selezionare Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot mobile. Disattivare la condivisione delle connessione Internet dall’apposita voce.

Su Windows 11, invece, premere Start, selezionare Impostazioni > Rete e Internet, quindi Hotspot mobile. Anche qui, disattivare la funzione da Condividi la mia connessione Internet da.

Le piattaforme interessate dal problema sono:

Client: Windows 11, versione 21H2; Windows 10, versione 21H2; Windows 10, versione 21H1; Windows 10, versione 20H2; Windows 10 Enterprise LTSC 2019; Windows 10 Enterprise LTSC 2016; Windows 10 Enterprise 2015 LTSB; Windows 8.1; Windows 7 SP1

Server: Windows Server 2022; Windows Server, versione 20H2; Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Server 2008 SP2

Non è la prima volta che, in occasione del Patch Tuesday, qualcosa va storto con gli update di Windows. Ultimamente, si sono segnalati problemi con diversi browser. Di solito, però, Microsoft interviene in modo relativamente rapido, dunque non resta che attendere la prossima patch. Sempre in tema di aggiornamenti, si attende con curiosità l’aggiornamento sostanziale precedentemente noto come Sun Valley 2 che promette di apportare diverse e significative novità, con la speranza che non introduca bug troppo gravi…