Le prime Radeon RX 7000 di fascia mainstream fanno capolino online, dopo che Lisa Su, durante la presentazione dei risultati finanziari, ha dichiarato che sarebbero arrivate in questo trimestre. Un negozio di Singapore ha già messo in vendita una Radeon RX 7600, al prezzo di circa 400 euro.

Lo shop, scovato dal solito Komachi_Ensaka, ha iniziato a vendere online la personalizzazione Sapphire Pulse e ha dichiarato che le scorte di scheda video arriveranno il prossimo 26 maggio. La Radeon RX 7600 sarebbe dotata di 8GB di memoria GDDR6 e dovrebbe essere basata su GPU Navi 33, dotata di 32 CU (per un totale di 2048 stream processor) e 32MB di Infinity Cache. La scheda darà battaglia alla RTX 4060 (anch’essa ancora avvolta dal mistero, ma che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane) e, se AMD riproporrà il miglioramento prestazionale visto con la RX 7900 XT rispetto alla RX 6900 XT, dovrebbe essere circa il 25% più veloce della Radeon RX 6600.

Credit: Videocardz

Il prezzo non è certo dei più interessanti e cozza con quello emerso da precedenti indiscrezioni, secondo cui la Radeon RX 7600 arriverà negli stati uniti a 249 dollari. Non abbiamo dettagli ufficiali, ma il negozio di Singapore potrebbe aver gonfiato la cifra per capitalizzare sui preordini; sinceramente speriamo sia così, perché rilasciare una GPU entry level a oltre 400 euro non è certo una mossa vincente.