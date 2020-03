Windows 10 Insider Preview Build 19577: più controllo sui vostri dati

Microsoft ha rilasciato Windows 10 Insider Preview Build 19577 per gli utenti facenti parte del gruppo Fast ring. Quest nuovo aggiornamento introduce nuove opzioni relative ai dati raccolti a fini diagnostici.

La modifica è minima: non sembra che la quantità di dati raccolti a fini diagnostici cambierà con la Insider Preview Build 19577, tuttavia le impostazioni relative a tali dati sono state rinominate per riflettere meglio le politiche di Microsoft.

Microsoft ha rinominato le voci relative nell’app Impostazioni e nei Group Policy tools da “Dati diagnostici di base” e “Dati diagnostici completi” in “Dati diagnostici obbligatori” e “Dati diagnostici opzionali”. Questi nomi rendono la politica di Microsoft più chiara. Una parte dei nostri dati sarà sempre condivisa con l’azienda e ora gli utenti di Windows 10 ne saranno più consapevoli.

Microsoft ha pubblicato il seguente post sul suo blog:

“Al fine di aumentare la trasparenza e il controllo sui dati, stiamo apportando alcune modifiche all’app Impostazioni e ai Group Policy tools che inizieranno a comparire nelle build di Windows Insider questo mese. “Dati Diagnostici di base” è ora noto come “Dati Diagnostici Obbligatori”, mentre “Dati Diagnostici Completi” è ora chiamato “Dati Diagnostici Opzionali”. I clienti commerciali che sceglieranno di inviare dati diagnostici opzionali, riceveranno anche impostazioni più precise in Group Policy per configurare i dati raccolti all’interno della propria azienda. Pubblicheremo maggiori dettagli sulle nuove norme in prossimità del rilascio globale della nuova build, nel frattempo controllate il Microsoft Privacy Report per ulteriori informazioni sulle nostre modalità di raccolta dei dati”.

Preview Build 19577 ha anche introdotto una nuova icona di sicurezza di Windows, PowerToys 0.15.1, e diversi fix. Infine, proseguono gli esperimenti sugli aggiornamenti dei driver rilasciati tramite Windows Update. Per maggiori informazioni, consultate Windows Blog.