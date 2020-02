Windows 10, ecco tutte le nuove icone

Non sarà la rivoluzione quantistica ma dai, a chi non fanno piacere un paio di nuove icone in Fluent design sul proprio desktop Windows 10?

Nel novembre 2018 c’era stato l’aggiornamento delle icone Office, nel dicembre 2019 c’era stato l’annuncio da parte di Microsoft riguardo la futura (all’epoca) implementazione delle icone Fluent design, ed ecco i primi frutti!

Microsoft ha iniziato a distribuire le icone partendo dalla versioni Insider di Windows ovviamente. Le prime icone ad essere state rilasciate sono quelle di: Calcolatrice, Groove Music, Registratore vocale, Allarmi & sveglie, Mail, Film & TV e Calendario, molti altri dovrebbero arrivare fra molto poco.

I primi ad essere rilasciato per gli utenti Windows 10 standard saranno Mail e Calendario. Come detto prima al momento solo gli utenti che hanno installato la Preview Build 19569 hanno a disposizione queste fresche novità.

Cosa ne dite di queste nuove icone? Finalmente i fan MacOS smetteranno di vantarsi della loro UI così eccelsa o per quello non c’è update che tenga? Scherzi a parte, sembra un buon inizio da parte di Microsoft e per il momento le nuove icone paiono piacere.