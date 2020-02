Windows 10X su un Mac: è successo davvero.

Potrebbe essere assurdo, punto primo per il fatto che un MacBook non è fatto per lavorare con il sistema operativo di Microsoft, punto secondo: Windows 10X non è ancora stato rilasciato! Tuttavia è successo: Windows 10X è stato veramente lanciato e installato su un MacBook.

Insomma, non è una fake news e ora vi spieghiamo com’è andata. Microsoft ha recentemente rilasciato il primo emulatore per il sistema operativo Windows 10X (di cui abbiamo parlato proprio su Tom’s pochi giorni fa), questo per dare la possibilità agli sviluppatori di preparare software e applicazioni in tempo per la data di lancio del nuovo sistema operativo.

Windows 10X non è ancora stato veramente rilasciato ma lo sviluppatore Imbushuo ha pubblicato, un paio di giorni fa, la foto del suo MacBook mentre utilizzava proprio il non ancora rilasciato sistema operativo di Microsoft.

Imbusho è riuscito ad estrarre il file immagine del sistema operativo dall’emulatore e con opportune modifiche è riuscito a farlo funzionare anche nel suo MacBook. Non è stato l’unico a riuscirci, anche un altro sviluppatore è riuscito a far funzionare Windows 10X sul suo Surface Go.

In entrambi i casi il sistema operativo divideva lo schermo in due come se si trattasse di due schermi separati (o come più spesso accadrà di uno schermo diviso in due). È stato provato che è possibile utilizzare questa funzionalità anche per utilizzare il sistema operativo su uno schermo esterno al dispositivo che esegue il sistema operativo.

Chi fosse interessato a questa stregoneria può fare un salto su questa guida, inutile dirvi di non provare a farlo a meno che non siate avvezzi ad operazioni di questo tipo. E invece cosa ne pensate di Windows 10X? Potrebbe essere interessante anche al di fuori dei device per cui è progettato o sarebbe solo una perdita di tempo?