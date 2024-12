Windows 11 24H2, se lo installi da USB non arrivano aggiornamenti di sicurezza

Microsoft ha lanciato un avviso importante per gli utenti che si apprestano a installare Windows 11 versione 24H2, il più recente aggiornamento del suo sistema operativo. Un bug critico impedisce la corretta installazione dei futuri aggiornamenti di sicurezza quando si utilizza un supporto fisico, come CD o chiavette USB, contenente gli update rilasciati tra l'8 ottobre e il 12 novembre 2024.

Secondo quanto comunicato dall'azienda di Redmond:

"Quando si utilizza un supporto fisico per installare Windows 11, versione 24H2, il dispositivo potrebbe rimanere in uno stato in cui non può accettare ulteriori aggiornamenti di sicurezza di Windows". Microsoft specifica che il problema si verifica "solo quando il supporto è stato creato per includere gli aggiornamenti di sicurezza di ottobre 2024 o novembre 2024 come parte dell'installazione".