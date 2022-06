In Russia non è più possibile scaricare Windows 10 e Windows 11 e ciò riguarda sia i file ISO che gli strumenti di installazione. Al momento, Microsoft non ha commentato né motivato tale decisione. Chiunque provi a scaricare lo strumento per la creazione di supporti di installazione per Windows 10, l’assistente all’installazione di Windows 11 o lo strumento per l’update assistito di Windows 10 si troverà davanti a un messaggio di errore.

Sembra che il problema sia aggirabile tramite l’uso di una VPN, sebbene in Russia l’utilizzo di questi servizi sia soggetto a restrizioni.

Non è chiaro se questa mossa sia una scelta deliberata da parte di Microsoft, come reazione al conflitto russo-ucraino o se si tratti di un problema o un errore di natura tecnica. In ogni caso, Microsoft ha iniziato tempo fa a sospendere i propri servizi sul territorio della Federazione Russa proprio in relazione alla guerra in Ucraina, partendo dalla cessazione delle operazioni commerciali a marzo.

Inoltre, il Colosso di Redmond ha da poco annunciato circa 400 licenziamenti in Russia, proprio a causa del ridimensionamento delle operazioni, confermando al contempo che continuerà a onorare gli obblighi contrattuali con i clienti russi. Quest’ultima affermazione, però, stride con il blocco del download di Windows 10 e Windows 11.

Come dicevamo, al momento Microsoft non si è espressa in merito, dunque resta da capire le ragioni dietro questa decisione, sempre che non si tratti, appunto, di una qualche interruzione anomala del servizio. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e vi aggiorneremo se e quando l’azienda deciderà di rilasciare una dichiarazione a riguardo.