Manca ormai relativamente poco all’atteso aggiornamento 22H2 per Windows 11, previsto per il 20 settembre, che introdurrà alcune nuove funzioni di sicurezza, con l’abbandono di alcuni elementi ereditati dalle versioni precedenti di Windows in favore di un look più coerente all’interno dell’intera interfaccia di Windows 11, sotto le nuove regole del Fluent Design.

Sembra, però, che le attese novità previste per Esplora file arriveranno con aggiornamenti successivi, poiché non ci sarebbe stato tempo sufficiente per finalizzare gli elementi in tempo per il grande update di metà anno.

Dovremo, dunque, attendere, alcuni aggiornamenti più piccoli, attualmente chiamati “Moment“, che Microsoft starebbe pianificando a partire da ottobre 2022, con il primo della serie.

In Moment 1, dovremmo vedere l’arrivo di nuove schede e una nuova barra laterale per Esplora file, con l’arrivo della funzione “Azioni suggerite“, che aiuterà gli utenti con i passaggi successivi in base ai testi selezionati in app come Microsoft Teams, ad esempio consigliando all’utente di aggiungere una data al calendario se questa viene copiata all’interno di Teams.

Photo Credits: Beepingcomputer.com

I riferimenti agli aggiornamenti Moment di Windows 11 sono già stati individuati su GitHub e sembra che l’azienda stia già lavorando anche all’update Moment 2, probabilmente in arrivo verso la fine dell’anno.

Un aspetto interessante è che la Build 22621 sembra avere già delle porzioni relative a Moment 1, sebbene attualmente risultino disattivate. Accedendo al canale Beta, è possibile attivarle.

Come dicevamo, il primo aggiornamento Moment (noto come 228xx internamente) arriverà sotto forma di update cumulativo a ottobre, il secondo (229xx) più avanti.

Si tratta di un modo inedito di rilasciare nuove funzioni al di fuori degli aggiornamenti principali del sistema operativo da parte di Microsoft, ma al momento non si sa se ci saranno ulteriori Moment update dopo i primi due.