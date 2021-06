Windows 11, la prima preview build è disponibile per il download

Microsoft ha rilasciato la prima build di anteprima di Windows 11, ovvero la 22000.51, dedicata agli utenti che fanno parte del Windows Insider Program. Per chi non ha familiarità, il programma Windows Insider consente ai fan interessati, agli appassionati, ai professionisti, agli sviluppatori e persino agli utenti aziendali di testare le prossime versioni di Windows 10 e Windows 11 prima che vengano rilasciate.

Partecipando al programma Windows Insider, quindi, si possono scaricare le prime versioni di anteprima di Windows 11 e inviare feedback su bug, problemi dell’interfaccia utente, problemi con nuove funzionalità e problemi di compatibilità.

Come riporta Bleeping Computer, ci si può iscrivere al programma Windows Insider direttamente andando nelle impostazioni del proprio PC, seguendo questi passaggi:

Aprire Impostazioni

Andare su Aggiornamenti e Sicurezza , quindi selezionare le impostazioni del Programma Windows Insider

, quindi selezionare le impostazioni del Programma Windows Insider Fare clic sul pulsante “Inizia” per partecipare al programma

Registrare il proprio account Microsoft al programma Windows Insider

Per scaricare Windows 11, selezionare il “Dev Channel”

Riavviare Windows quando richiesto

Una volta riavviato Windows è possibile controllare se ci sono degli aggiornamenti Windows e se una build di anteprima del programma Insider è disponibile, verrà visualizzata come aggiornamento da poter installare.

Ovviamente è possibile anche disiscriversi dal programma Windows Insider, per non ricevere più gli aggiornamenti alle build di anteprima. Basta seguire questi passaggi:

Aprire Impostazioni

Andare su Aggiornamenti e Sicurezza e poi selezionare le impostazioni del Programma Windows Insider

e poi selezionare le impostazioni del Programma Windows Insider A questo punto dovrebbe essere disponibile una scritta simile a “smetti di ricevere le build di anteprima” e dovrebbe essere selezionabile un pulsante che interrompe la ricezione delle build Insider.

e dovrebbe essere selezionabile un pulsante che interrompe la ricezione delle build Insider. Poi riavviare Windows.

Ovviamente se vi appresterete a installare Windows 11 in anteprima, dovete tenere a mente che si tratta di una versione non del tutto completa, quindi ci sarà qualche bug, qualche funzionalità non perfetta e in generale le prestazioni potrebbero non essere al top. Microsoft è a conoscenza di alcuni problemi in Windows 11 Build 22000.51 che affliggono la taskbar, alcune impostazioni, il menu Start, i Widget e lo Store. Queste versioni di anteprima servono proprio per scovare i bug e ricevere i feedback dagli utenti, per migliorare il sistema operativo prima del suo rilascio ufficiale.