Windows 11, l’aggiornamento sarà gratuito: ecco i requisiti minimi

Ci aspettavamo che fosse così, ma l’annuncio di Microsoft, in occasione del suo “Microsoft Windows Event“, ha messo i puntini sulle i per renderlo ufficiale: l’aggiornamento a Windows 11, il nuovo sistema operativo made in Redmond, sarà totalmente gratuito. La conferma arriva anche dall’Health Checker di Microsoft, che una volta installato e avviato guiderebbe l’utente fino a una schermata in cui viene chiesto il consenso per controllare che il dispositivo soddisfi tutti i requisiti per poter installare Windows 11: in caso positivo, l’aggiornamento verrà scaricato e installato automaticamente una volta che sarà disponibile sui server di Microsoft (purtroppo non è ancora disponibile una data di lancio ufficiale).