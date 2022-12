Da quando è stato rilasciato, Windows 11 ha ricevuto numerosi aggiornamenti nel corso del tempo. Una volta sistemati i problemi di gioventù iniziali, l’azienda ha iniziato a introdurre varie novità, come la possibilità di registrare lo schermo senza la necessità di installare app di terze parti, nuove opzioni di ricerca nella taskbar, un indicatore VPN nella barra degli strumenti e molto altro. Dopo aver introdotto le schede in Esplora Risorse, la prossima applicazione a ottenere questa pratica funzionalità sarà Blocco Note.

Come succede per altri applicativi che ne fanno uso, le schede permettono di utilizzare più istanze nella stessa finestra senza per forza di cose aprire nuovamente l’app. È a ogni modo da alcuni anni che Microsoft prova a introdurre una cosa del genere nel suo sistema operativo: nel 2017 la società ci aveva provato già con Windows 10, sperimentando una funzionalità denominata “set”, la quale introduceva le schede su diverse app. Dei problemi problemi tecnici riscontrati durante i test costrinsero tuttavia la casa a accantonarla fino a oggi, con Windows 11.

Fonte: Microsoft

Lo screenshot mostrante le schede su Blocco Note è stato condiviso da un ingegnere di Microsoft, nonostante il chiaro avviso che specifica di non parlarne con altre persone e di non catturarne delle schermate, e sembra essere nelle fasi iniziali di sviluppo. Trattandosi di una funzionalità molto pratica, è sicuramente interessante vederla espandere anche in altri applicativi Windows: proprio il Blocco Note ne beneficerebbe in maniera particolare, consentendo di organizzare meglio gli appunti o le informazioni scritte nell’editor.

Oltre alla praticità, a beneficiarne sono anche le prestazioni, dato che l’utilizzo di schede, e la conseguente possibilità di aprire più istanze nella stessa finestra, consentono di rendere l’utlizzo della RAM notevolmente più efficiente, risparmiando una quantità di spazio non indifferente: durante i test in anteprima eseguiti da Windows Latest, l’apertura di una nuova scheda consumava soltanto un paio di megabyte in più. Non ci sono info su quando Microsoft intenda rilasciare le schede su Blocco Note, ma è plausibile aspettarsi che lo faccia con uno dei prossimi aggiornamenti in arrivo nel corso dei primi mesi del 2023.