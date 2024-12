Windows 11 sui vecchi PC, Microsoft li marchia perché "diversi"

Sembrava un muro invalicabile, ma Microsoft ha deciso di aprire una breccia nei requisiti hardware di Windows 11. In un recente post sul suo blog ufficiale, l'azienda ha annunciato che sarà possibile installare il nuovo sistema operativo anche su macchine che non soddisfano le specifiche minime, seppur con alcune limitazioni.

La notizia arriva a pochi giorni dall'inasprimento delle restrizioni hardware, con l'obbligo del TPM 2.0 per l'installazione di Windows 11. Un cambio di rotta repentino, che sembra legato alla fine del supporto per Windows 10, prevista per ottobre del prossimo anno.

Microsoft, pur consentendo l'installazione di Windows 11 su PC non compatibili, non la raccomanda. L'azienda sottolinea che le macchine non conformi ai requisiti non riceveranno gli aggiornamenti di sicurezza critici, esponendosi a un rischio maggiore di attacchi informatici.

Per chi deciderà di procedere comunque con l'aggiornamento, Windows 11 presenterà un watermark sul desktop e una notifica nelle Impostazioni, a indicare la mancata conformità ai requisiti hardware.

“Quando Windows 11 viene installato su un dispositivo che non soddisfa i requisiti minimi di sistema, sul desktop di Windows 11 viene aggiunto un watermark. Potrebbe anche essere visualizzata una notifica nelle Impostazioni per avvisare che i requisiti non sono soddisfatti. Se un dispositivo che non soddisfa i requisiti minimi di sistema per Windows 11 riscontra problemi dopo l'aggiornamento a Windows 11, Microsoft consiglia di tornare a Windows 10”, scrive l'azienda.

Microsoft rassicura gli utenti: in caso di problemi dopo l'aggiornamento a Windows 11 su una macchina non supportata, sarà possibile tornare a Windows 10 tramite il processo di ripristino del sistema. Basterà cliccare con il tasto destro sul menu Start e selezionare Impostazioni > Sistema > Ripristino.

Questa apertura di Microsoft sui requisiti hardware di Windows 11 appare come una mossa strategica in vista della fine del supporto per Windows 10. Centinaia di milioni di macchine in tutto il mondo rischiano di rimanere senza aggiornamenti di sicurezza, e la possibilità di installare Windows 11, seppur con limitazioni, potrebbe rappresentare una soluzione per molti utenti.

La decisione di Microsoft solleva diverse questioni. Perlomeno offre agli utenti maggiore libertà di scelta e la possibilità di utilizzare il nuovo sistema operativo anche su hardware meno recente. Sarà fondamentale per gli utenti valutare attentamente i pro e i contro prima di procedere con l'aggiornamento a Windows 11 su una macchina ufficialmente non supportata.