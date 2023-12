Windows sbaglia l'update e tutte le stampanti diventano HP

Un curioso mistero ha colpito gli utenti di Windows, portando a una strana confusione di etichettatura delle stampanti su sistemi Windows 10 e Windows 11. Inizialmente, ci siamo occupati di un problema legato all'app "HP Smart" che veniva installata senza il consenso degli utenti, ma ora emerge una storia più complessa.

Recentemente, un aggiornamento di Windows sembra aver rinominato diverse stampanti come "HP LaserJet M101-M106", causando confusione tra gli utenti. Il problema potrebbe derivare da un mix-up di metadati, che influenza il modo in cui le stampanti vengono identificate e visualizzate nel sistema operativo.

I metadati, informazioni fornite da aziende come HP a Microsoft, sono essenziali per consentire a Windows di riconoscere i dettagli hardware dei dispositivi collegati, come le stampanti. Tuttavia, sembra che HP abbia inviato metadati errati tramite Windows Update alla fine di novembre, causando il caos nelle etichette delle stampanti.

Se il vostro PC è coinvolto, potrete notare il cambiamento aprendo la cartella "DeviceMetadataCache" e cercando il file .XML in:

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\DeviceMetadataCache\dmrccache\tr\d3a162c7-a388-4099-b63d-265639514cc0

Questo problema non influenza solo l'aspetto delle stampanti, ma sembra anche influenzare l'installazione dell'app "HP Smart" dal Microsoft Store, poiché il sistema potrebbe credere erroneamente che una stampante HP sia in uso.

Il team di Microsoft è già al lavoro per risolvere questa strana confusione di metadati. Tuttavia, poiché il problema non influisce sulle funzionalità delle stampanti e rappresenta solo un inconveniente di etichettatura, non è necessario intraprendere azioni drastiche come una nuova installazione di Windows.

Al momento, la soluzione migliore sembra essere quella di attendere un prossimo aggiornamento di Windows che dovrebbe risolvere questa situazione. Nel frattempo, se notate nomi di stampanti insoliti o l'inaspettata presenza di "HP Smart" nel menu Start, sappiate che sembra essere assolutamente normale.