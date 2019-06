Windows Terminal approda in “anteprima” sul Microsoft Store

Ripensare il programma da riga di comando di Windows. È quanto sta facendo Microsoft con Windows Terminal, disponibile in Preview sul Microsoft Store.

Durante la conferenza per sviluppatori BUILD dello scorso maggio, Microsoft parlò di Windows Terminal, una nuova applicazione da linea di comando per Windows. Pensata per essere la porta d’accesso ad ambienti come PowerShell, Cmd e Windows Subsystem for Linux (WSL), ed elevarne l’esperienza, è finalmente disponibile sul Windows Store, anche se solo in Anteprima (Preview).

L’app ha una nuova interfaccia, il supporto a più schede, così come temi e personalizzazione, per gli sviluppatori che vogliono modificarla. Windows Terminal supporta anche emoji, font e soprattutto il rendering del testo basato sulla GPU.

Windows Terminal non andrà immediatamente a rimpiazzare il Prompt dei Comandi. Microsoft durante la conferenza ha comunicato che è stata considerata l’idea di rendere Windows Terminal il nuovo programma da riga di comando predefinito ma, per ora, ha deciso di mantenere il Prompt come predefinito.

Si è presa questa decisione sia per motivi di compatibilità ma probabilmente la ragione principale è che Windows Terminal non è ancora del tutto pronta.

Nel Windows Store si legge: “Questa è una release early preview che include diversi problemi di usabilità, il più evidente l’assenza del supporto per la tecnologia assistita. Molto del lavoro interno per supportarla è completo ed è una nostra priorità supportarla molto presto”.

Windows Terminal è stata sviluppata come un progetto open source. Gli interessati possono seguirne i progressi su GitHub o, se desiderano, contribuire essi stessi allo sviluppo. Microsoft non ha ancora fissato date riguardo l’arrivo di una versione finale del programma.