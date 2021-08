Windows Update ora vi dirà se Windows 11 può essere installato nel vostro PC

Windows 11 è sempre più vicino, si dice che uscirà già a ottobre su determinati PC selezionati per poi essere disponibile per tutti all’inizio del 2022. Nelle scorse ore vi abbiamo segnalato che Microsoft ha intenzione di far tornare lo strumento PC Health Check, per scoprire se il vostro PC è compatibile con i requisiti richiesti per l’installazione di Windows 11. Ma sembra che Microsoft stia anche per rendere disponibile un metodo di controllo più conveniente che mostrerà direttamente in Windows Update se il proprio PC è compatibile, senza dover scaricare strumenti secondari.

Photo Credits: Windows Latest

Come riportato da Windows Latest e Windows Central, Microsoft potrebbe star testando un nuovo messaggio nella barra laterale in Windows Update che darà un facile verdetto del tipo: “questo PC può eseguire Windows 11”. È stato segnalato che questa nuova funzionalità verrà implementata per gli Insider nel Canale delle versioni di anteprima.

Windows Central riporta di non essere stata in grado di verificare la legittimità del messaggio segnalato come visualizzato nella versione di Windows Update della Release Preview Channel. Nonostante ciò, un tale sviluppo da parte di Microsoft sembra plausibile e c’è una possibilità che la società possa testare la nuova funzionalità rendendola disponibile a soli pochi utenti alla volta.

Se questa funzionalità fosse effettivamente in lavorazione e arrivasse agli utenti Windows di tutti i giorni (al contrario dei soli Insider), sarebbe una comoda alternativa per coloro che non sono interessati a passare attraverso l’app PC Health Check. Tuttavia, questo strumento rimarrà utile nel caso in cui si desideri sapere in particolare quale requisito non è soddisfatto e quindi perché il proprio PC non è idoneo per Windows 11. E anche se non siete idonei, non dimenticate che molti dei dispositivi non supportati – dotati di CPU meno recenti – avranno la possibilità di ottenere Windows 11 ugualmente, con un metodo ufficiale, anche se tale metodo potrebbe impedire agli utenti di ricevere alcuni aggiornamenti chiave.

In ogni caso se avete un PC che rispetta i requisiti di Windows 11 e volete procedere a installare la build di anteprima per testare il nuovo sistema operativo, potete seguire la nostra guida su come installare Windows 11.