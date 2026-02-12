Volete proteggere la vostra casa con un sistema di videosorveglianza completo? Su Amazon trovate il WOLFANG Telecamera WiFi Interno in confezione da 4 pezzi a soli 44,99€ invece di 59,99€. Queste telecamere offrono risoluzione 1080P, visione notturna avanzata con LED e rotazione a 360 gradi per una copertura totale. Approfittate dello sconto del 25% su questo kit di videosorveglianza intelligente che include rilevamento del movimento tramite IA, audio bidirezionale e supporto per archiviazione su cloud o scheda SD fino a 128GB.

Telecamera WiFi interno, chi dovrebbe acquistarla?

Le telecamere WiFi interno WOLFANG rappresentano la soluzione ideale per chi desidera monitorare la propria abitazione in modo completo ed economico. Questa confezione da 4 unità è perfetta per famiglie che vogliono tenere d'occhio più ambienti contemporaneamente, come l'ingresso, il soggiorno, la cameretta dei bambini o l'area dove giocano gli animali domestici. Grazie all'audio bidirezionale, vi permetteranno di comunicare a distanza con i vostri cari o di tranquillizzare il vostro pet quando siete fuori casa. La rotazione a 360 gradi e le tre modalità di visione notturna garantiscono una copertura totale in qualsiasi condizione di luce, soddisfacendo le esigenze di chi cerca una sorveglianza efficace senza punti ciechi.

Particolarmente consigliato per chi lavora fuori casa e desidera monitorare l'abitazione 24/7, questo sistema offre notifiche in tempo reale tramite rilevamento intelligente del movimento e la possibilità di condividere l'accesso con fino a tre familiari. La doppia opzione di archiviazione, su cloud o scheda SD fino a 128GB, soddisfa sia chi preferisce la comodità del cloud sia chi predilige il controllo locale dei propri dati. Con un risparmio del 25%, l'offerta rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca un sistema di videosorveglianza completo, facile da installare e con funzionalità avanzate a un prezzo accessibile.

Il WOLFANG è un sistema di videosorveglianza 1080P che vi offre sicurezza completa con risoluzione 3 megapixel e rotazione a 360 gradi. Dotata di visione notturna avanzata con tre modalità (infrarossi, colori e allarme), audio bidirezionale per comunicare a distanza e rilevamento movimento tramite IA con notifiche in tempo reale sull'app Osaio. Supporta archiviazione su scheda SD fino a 128GB e cloud.

Vedi offerta su Amazon