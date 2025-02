Zotac venderà le RTX 5000 direttamente ai clienti per contrastare gli scalper

Zotac, noto produttore di componentistica per PC, ha annunciato un nuovo sistema di vendita diretta per le sue versioni custom delle GPU NVIDIA GeForce RTX serie 5000 (Blackwell) attraverso il suo server Discord. L'iniziativa mira a contrastare i bagarini e garantire che le limitate scorte di schede grafiche raggiungano gli utenti finali.

La mossa di Zotac arriva in un momento di grande difficoltà per gli utenti nell'acquistare le nuove GPU Blackwell, considerate da molti un "lancio solo sulla carta" a causa della scarsa disponibilità. Altri rivenditori hanno adottato sistemi come lotterie, che in alcuni casi hanno portato a situazioni caotiche e pericolose per i clienti.

I vincitori potranno acquistare le GPU al prezzo di listino.

Secondo le regole di Zotac, per partecipare bisogna essere membri attivi del server Discord Zotac Gaming, impegnandosi in sfide e discussioni. L'azienda ha sottolineato una "politica di tolleranza zero contro la rivendita e il bagarinaggio", con la registrazione dei numeri seriali per tracciare gli acquisti.

Al momento, Zotac ha reso disponibili cinque RTX 5080 AMP Extreme Infinity e cinque RTX 5080 Solid OC. Le RTX 5090 non sono ancora in stock e potrebbero richiedere settimane o mesi prima di essere disponibili.

Molti giocatori apprezzano l'iniziativa di Zotac, vedendola come un modo per garantire che le nuove GPU finiscano nelle mani degli utenti finali. Tuttavia, alcuni utenti di Reddit hanno notato un aumento di spam sul server Discord dell'azienda da parte di nuovi membri desiderosi di acquistare le schede.

Un veterano del server Discord ha rivelato che i moderatori hanno creato un canale privato per i membri di lunga data, con una lotteria separata e maggiori possibilità di vincita.

Questa mossa dimostra l'attenzione di alcuni produttori verso la propria base di clienti, cercando di garantire ai fan la possibilità di acquistare una GPU RTX serie 50 nelle prime fasi di disponibilità.

La speranza è che NVIDIA possa migliorare la fornitura di GPU Blackwell per offrire ai giocatori migliori opportunità per acquistare le nuove schede e contrastare l'ondata di bagarinaggio che ha afflitto il mercato in queste settimane, specialmente considerando che molti hanno rimandato l'acquisto in attesa di questa nuova generazione.