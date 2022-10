Se la cucina è la vostra passione, e siete costantemente alla ricerca di nuovi metodi per preparare i vostri manicaretti, allora sarete felici di sapere che su Amazon, è oggi in sconto un ottimo robot da cucina a marchio Moulinex, grazie al quale potrete dare libero sfogo alle vostre fantasia gastronomiche, il tutto risparmiando anche una cifra per nulla trascurabile.

Sul portale, infatti, è oggi in sconto della bellezza di 150 euro, lo splendido e tecnologicamente avanzato, Moulinex HF80CBK Companion XL, un robot sofisticato e versatile, originariamente venduto a ben 699,99€, ed oggi in sconto a soli 549,99€!

Animato da un potente motore da 1500 W, il robot Moulinex HF80CBK Companion XL vanta un recipiente di cottura e miscelazione capiente, da ben 4,5 litri, nel quale sarà possibile fare davvero di tutto, compreso tritare, impastare, mescolare, montare a neve o anche “solo” cucinare, a patto di inserire in esso tutti gli ingredienti del caso.

Il Moulinex HF80CBK Companion XL, infatti, non è semplicemente un robot multifunzionale per le più svariate preparazioni, ma un vero e proprio alleato in cucina, potendo preparare da solo pietanze come salse e sughi, zuppe e minestre, ricette con cottura a fuoco lento, cottura al vapore per cibi sani, impasti e persino dessert!

Non c’è davvero limite alle possibilità di questo elettrodomestico, ed anzi, grazie al pratico manuale incluso, ed alla versatilità dei programmi, avrete la possibilità di scoprire e sperimentare tante nuove pietanze, ottenendo risultati sempre ottimali, grazie alla regolazione automatica di fattori come il tempo di cottura e la temperatura.

Dotato di un ricco set di accessori inclusi, tra cui un fruste, sbattitori e lame per impastare è anche espandibile nelle perfomance grazie ad altri accessori (non inclusi) messi in commercio da Moulinex, come ad esempio vaporiera e set per dolci, e grazie alla sua connettività con smartphone, e tramite app, potrete persino aggiornare il software interno mese dopo mese, aggiungendo al vostro ricettario, in modo del tutto gratuito, tante nuove e prelibate ricette e preparazioni!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questo sconto, con l’invito ad approfittare subito dell’offerta, visto che non ci è dato sapere quando essa terminerà, né a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

