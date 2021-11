2 Lampadine smart E27 a meno di 20€! Compatibili con Google e Alexa!

Se siete alla ricerca di lampadine smart in grado di connettersi alla vostra connessione di casa ed essere gestite tramite comandi vocali attraverso il vostro dispositivo Alexa o Google Assistant, vi informiamo che su Amazon si appena attivata un’offerta che vi permetterà di acquistare una coppia di suddette lampadine a meno di 20€, grazie ad una riduzione del 33%.

Come saprete, una lampadina smart vi consentirà non solo di impostare un timer di accensione e spegnimento automatico, ma anche di regolarne la temperatura colore, la quale su questo specifico modello potrà essere impostata da un range che va da 2700K a 6500K, permettendovi di scegliere se orientarla verso una luce più calda o fredda. Inoltre, godono di LED RGB per un totale di 16 milioni di colori, anch’essi selezionabili a piacimento. Il tutto lo si potrà fare scaricando l’applicazione dedicata sul vostro dispositivo mobile oppure tramite i comandi smart di Alexa e Google Assistant.

I modelli scelti da Amazon sono di tipo E27, quindi non dovreste avere problemi di compatibilità, in quanto si tratta di uno dei formati più popolari. La potenza di queste lampadine è di 9 W, ma producono una luminosità paragonabile ad un modello da 60 W, il che le rende adatte anche per hotel, ristoranti, bar, caffetterie o per le decorazioni di una festa di compleanno. Inoltre, questi modelli sono dimmerabili, cioè vi consentono di regolare l’intensità del fascio luminoso, adattandolo in base alle esigenze della stanza. Se vogliamo fare un paragone con un modello a incandescenza tradizionale, il risparmio in termini di efficienza energetica è del 70%.

Come qualsiasi lampadina smart, vi basterà installarla e connetterla alla vostra rete di casa per sfruttarne i benefici che, come detto, sono numerosi. Inoltre, con questo modello potrete creare un gruppo di svariate lampadine smart e controllarle tutte con pochi e semplici passaggi. Se vi interessa conoscere la loro durata, sarete felici di sapere che queste lampadine saranno capaci di funzionare per 25.000 ore. Insomma, siamo di fronte ad una nuova e imperdibile offerta da parte di Amazon, irrinunciabile da chi vuole rendere la propria casa più smart.

