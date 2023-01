Siete amanti del caffè e vorreste fare un drastico salto di qualità rispetto alla tradizionale moka? Il nostro consiglio, oltre alla lettura della nostra guida dedicata al miglior caffè in cialde, capsule e macinato, è l’acquisto di questa eccezionale macchina automatica Philips, in sconto di ben 200€ su eBay. Al momento, infatti, potrete portare a casa il modello top di gamma Philips Series 2200 ad appena 359,00€ invece di 599,90€, un prezzo più che interessante per una delle migliori proposte nella propria fascia di prezzo.

Grazie a questo prodotto, potrete raggiungere e addirittura superare il livello del caffè del bar direttamente a casa vostra e, non meno importante, in pochi e semplici passaggi da seguire. Il modello in questione vi permette di preparare la bevanda perfetta per voi con un solo tocco, selezionando le impostazioni che preferite in una manciata di secondi! Dunque, un’offerta da non farvi scappare, fintanto che è ancora disponibile.

La macchina Philips Series 2200 vi assicura un ottimo caffè dal sapore e dall’aroma praticamente irresistibile! Non meno importante, potrete stare certi di ottenere il miglior risultato possibile, semplicemente sfruttando il comodissimo display touch di cui dispone, scegliendo facilmente tra espresso, caffè lungo e cappuccino oltre a gestire il lavaggio automatico, praticamente in un batter d’occhio. Quest’ultimo, infatti, è pensato appositamente per garantirvi una durata elevatissima del dispositivo e senza dover eseguire passaggi complicati per la pulizia della propria macchina da caffè.

Da menzionare anche il sistema Aroma Extract che si occupa di trovare l’equilibrio ottimale tra la temperatura di erogazione e l’estrazione dell’aroma, mantenendo la temperatura dell’acqua tra i 90 e i 98 °C, oltre a regolare la velocità del flusso d’acqua in maniera automatica. In base alle vostre preferenze, inoltre, potrete completare il vostro caffè con l’aggiunta finale di una schiuma di latte liscia come la seta. La feature LatteGo, infatti, si occupa di mescolare latte e aria a velocità super elevata, per poi versare un delizioso strato di schiuma direttamente nella vostra tazza!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!