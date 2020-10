3 offerte per una postazione Smart Working da AK Informatica

Oltre alle offerte dedicate ad Halloween, sullo store di AK informatica sono partite una serie di promozioni dedicata allo smart working, con opzioni dedicate alle varie tipologie di lavoro in remoto. Tutte queste soluzioni, esclusive per l’online, offerte dal portale includono un monitor, delle cuffie, un computer, una tastiera, un mouse ed un tappetino del mouse e vanno ad aggiungere, in determinati casi, alcuni elementi essenziali che cambiano drasticamente l’aspetto e la praticità di una postazione di lavoro. Questa offerta prevede anche il pagamento a rate, attraverso l’apposita voce personalizzabile e la consegna in appena 2/5 giorni, quindi non fatevela scappare!

La prima delle proposte fatte dallo store riguarda la postazione smart working da 499€, che include un notebook Acer EX215-51K-375Q Intel Core i3-8130U con 8GB di RAM e memoria da 256GB, un monitor Lenovo da 24″, un mousepad HyperX Fury Pro S e u kit mouse e tastiera Logitech MK235 wireless. Questi componenti messi insieme vi permetteranno di avere una postazione di tutto rispetto, con la possibilità di effettuare videochiamate mentre si consultano file o si svolgono presentazioni, grazie all’utilizzo del doppio schermo, e con uno dei migliori sistemi di mouse e tastiera della fascia media.

Con 899€ invece sarete in grado di acquistare la postazione smart working da 899€ che va ad aggiungere rispetto al precedente pacchetto la webcam Trust Gxt 1160, le cuffie in-ear Cooler Master MH 710 ed un più potente pc desktop Ak Ring Smart 1 al posto del notebook. Questa macchina monta un case Cooler Master Mb320L e le sue linee moderne vengono risaltate da un sistema di illuminazione a LED. L’AK Ring Smart 1 è un computer per tutti coloro che sono alla ricerca di ottime prestazioni, infatti al suo interno monta una CPU AMD Ryzen 5 3400 G, la RAM da 16 GB e ben 512 GB di spazio di archiviazione, che fanno girare alla perfezione Windows 10 Home, anche nelle situazioni in cui vengono aperte molte applicazioni in contemporanea.

La postazione smart working da 999€ mette da parte il pc fisso e torna ad includere il notebook Acer EX215-51K-375Q ed il mousepad HyperX, ma va ad aggiungere diversi nuovi elementi come il monitor HP da 27 pollici, le potenti cuffie Logitech Pro X ed una docking station 3.0 Startech. La presenza di una docking station permette di collegarsi a numerose periferiche aggiuntive grazie alle sue 2 porte USB3.0 e 4 Porte USB 2.0, il suo particolare design le permette di occupare pochissimo spazio sulla scrivania, anche grazie alla possibilità di essere posizionata verticalmente. Le cuffie Logitech Pro X invece sono dotate persino di un microfono incorporato, e grazie ai loro padiglioni ottimizzati sono in grado di riprodurre la posizione e le distanze come fossero un impianto audio surround 7.1.

Le composizioni di articoli che ha realizzato AK Informatica si adattano a molte tipologie di smart working, da quello più impostato verso le conferenze a quello più rivolto alla potenza, e per questo il nostro invito è quello di visitare la pagina relativa alla promozione in modo da trovare quella più in linea con le vostre necessità. Prima di lasciarvi alla vostra prossima postazione da smart working, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

» Clicca qui per acquistare la postazione smart working da 499€ «

» Clicca qui per acquistare la postazione smart working da 899€ «

» Cliccq ui per acquistare la postazione smart working da 999€ «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte