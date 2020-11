340€ di sconto sul Samsung Galaxy Note 20 nelle offerte eBay

Non c’è modo migliore di chiudere questa settimana esplosiva se non con gli sconti imperdibili di eBay, che propone come suo solito moltissimi prodotti a prezzi davvero imbattibili, tra cui non mancano i tanto desiderati smartphone top di gamma insieme a tutta la famiglia di elettrodomestici, e qualche sorpresa anche sull’abbigliamento delle migliori marche.

Tra le tante offerte disponibili, abbiamo deciso anche oggi di segnalarvi uno smartphone ma, a differenza del Huawei P40 Lite di ieri, oggi vi proponiamo un modello di fascia alta, anzi altissima, dato che parliamo del Samsung Galaxy Note 20, venduto in questo momento a soli 624,90€, un prezzo che sicuramente allo stato attuale risulta difficile da battere, cosi come risulta complicato (per non usare la parola impossibile) trovare un dispositivo migliore.

Nonostante la serie Galaxy S di Samsung sia quella più popolare e spesso considerata la migliore, la gamma Note in realtà si trova ad un livello superiore. Ciò che caratterizza in modo particolare questa serie rispetto a tutte le altre è la S Pen, una piccola penna che permette di sfruttare tutta la potenza e le funzionalità di questo incredibile smartphone. Un esempio? Con un semplice tocco potrete allineare la vostra scrittura per avere appunti leggibili e organizzati o persino trasformarla in testo da copiare e incollare, esportare le vostre note come file Word e molto altro. Sostanzialmente, siamo di fronte ad un PC che si può portare in tasca. Ovviamente, per gestire tutto questo serve tanta potenza e il Samsung Galaxy Note 20 ne ha a sufficienza, merito del chip proprietario Exynos 990, degli 8GB di RAM e di uno spazio di archiviazione da ben 256GB.

Lo stock, purtroppo, è davvero limitato quindi suggeriamo di non perdere tempo qualora siate interessanti ad acquistare questo smartphone, anche perché non sappiamo quando lo si potrà comprare di nuovo a questo prezzo così basso. Infine, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte