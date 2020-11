È tempo di promozioni da EMP! Infatti il noto store dedicato all’abbigliamento brandizzato, ha cominciato un 3×2 dedicato ai prodotti di abbigliamento delle band musicali e del marchio EMP, dove l’articolo con il prezzo minore vi verrà dato in omaggio. Aderire a questa iniziativa è semplice, basta selezionare gli articoli che più vi interessano fra le migliaia di proposte dello store, ed una volta nel carrello il prezzo verrà modificato automaticamente.

I modelli inclusi in questa selezione di prodotti realizzata da EMP sono così variegati da offrire tante opzioni sia uomo che per donna, e rendono questa offerte una vera occasione da non perdere anche per portarsi avanti con i regali di Natale. Infatti sono presenti moltissime magliette, felpe e giacche realizzate tutte su licenza ed ispirate dalle band più rock presenti sulla scena mondiale, come nel caso del caldo giaccone invernale dei Rammstein da 89,00€, che le sue cerniere coperte e maniche con imbottitura in lana è perfetto per l’inverno.

Ma questa promozione non riguarda solo vestiti, infatti in questo 3×2 viene incluso anche tutto un vasto settore di accessori, come il cappello con borchie, ma anche numerose statuine Funko Pop! ispirate alle copertine o videoclip più iconici. Trattandosi di un’offerta dedicata alla musica, non potevano mancare una vasta collezione di edizioni speciali dei migliori album che hanno fatto la storia, come nel caso della collezione di 4 vinili dedicata all’album Hybrid Theory dei Linkin Park, che in occasione del 20° anniversario viene riproposto includendo anche la nuova compilation B-Side Rarities, esclusiva di questa versione.

I prodotti che EMP include nel suo 3×2 sono veramente tanti, e per questo il nostro consiglio più che mai è quello di visitare la pagina relativa all’iniziativa, così da poterli consultare tutti e trovare quello perfetto per voi. Infine, prima di farvi andare nei camerini virtuali di EMP, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

