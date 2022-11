Se state pensando di acquistare un’ottima smart TV dal rapporto qualità/prezzo particolarmente vantaggioso, vi invitiamo a valutare l’acquisto del modello Samsung Neo QLED 4K da 55″ in super sconto sullo store Mediaworld! La piattaforma ha in ribasso ancora moltissimi dispositivi tech, hardware e TV ma abbiamo deciso di menzionarvi questo prodotto Samsung, in quanto si tratta di uno dei più validi ad appena 1.199,99€ invece di 1.599,99€, per uno sconto di ben 400€!

Grazie alla nuova tecnologia da cui è caratterizzato il pannello, le scene sono ancora più luminose e vibranti e arrivano addirittura fino a 1.700 nits, il che si traduce in una visione delle immagini nitida e ultra dettagliata. Trattandosi di una promozione davvero interessante, che potrebbe terminare da un momento all’altro, vi consigliamo a portare a termini il vostro acquisto il prima possibile.

La smart TV Neo QLED è un prodotto con caratteristiche super convincenti, pensato per garantirvi ottime performance cinematografiche. In primis, è dotato del processore Neo Quantum 4K, che sfrutta il deep learning per ottimizzare le condizioni di visualizzazione, frame dopo frame. In questo modo, ogni contenuto è migliorato costantemente, anche grazie all’aggiunta della tecnologia 4K AI Upscaling.

In più, potrete godere di un contrasto dell’immagine ultra-nitido e color super brillanti e realistici grazie alla precisione di ogni singolo Quantum Mini LED presente sul pannello del TV Samsung. Da menzionare anche la tecnologia anti-riflesso e la feature Adaptive Picture che vi assicurano una visione sempre eccellente, indipendentemente dalla condizione di luce nella stanza e, non meno importante, adattando le impostazioni in base al contenuto di cui state fruendo.

Anche il comparto audio è davvero imperdibile, poiché grazie all’Object Tracking Sound la smart TV Samsung Neo QLED vi permette di percepire tutti i dettagli audio di ogni scena, seguendo perfettamente il movimento degli oggetti sullo schermo e assicurandovi il massimo dell’armonia. Il tutto, ve lo ricordiamo, è scontato di ben 400€!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

