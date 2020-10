42% di sconto sul piano annuale di StrongVPN!

Come avrete visto, nel corso della giornata di ieri vi abbiamo proposto quella che è la nuova offerta di HideMyAss, ottima VPN la cui nuova offerta autunnale vale certamente la vostra considerazione. Ebbene, anche oggi torniamo sul tema delle VPN, proponendovi un’altra promozione di uno degli attori meno noti del settore che, tuttavia, val certamente la vostra considerazione.

Stiamo parlando di StrongVPN, la cui nuova proposta in sconto vi permetterà di risparmiare il 42% sull’abbonamento annuale, permettendovi così di utilizzare il servizio ad un prezzo davvero molto competitivo: appena 5,83$ al mese, per un prezzo complessivo di soli 69,99$! Un’offerta niente male, che no compete certamente con quella che era stata la proposta estiva (StrongVPN aveva infatti offerto un abbonamento a vita ad un prezzo incredibile!), ma che vi permetterà comunque di risparmiare un bel po’ di denaro, usufruendo di un servizio forse poco noto, ma di ottimo livello.

Proponendosi con circa 650 server sparpagliati in 26 paesi del mondo, StrongVPN non sarà forse il servizio con il maggior numero di serve disponibili, ma resta comunque una scelta molto sensata nel vastissimo panorama delle VPN, complice un approccio minimal e una politica zero log che richiede pochissimi dati per l’iscrizione (giusto i minimi), nonché la promessa di non rivendere i nostri dati a terzi. Forte di una velocità di navigazione che si attesta come una delle migliori offerte del mercato, StrongVPN si propone anche come uno dei pochissimi servizi ad offrire una connessione per ben 12 dispositivi contemporaneamente, laddove molti competitor spesso si fermano addirittura ai soli 5 dispositivi connessi.

Forte di un’identità solida e di una buona funzionalità, StrongVPN può rappresentare una scelta diversa e sicura per chiunque voglia una privacy stringente ed un rapporto qualità/prezzo alle stelle, per altro amplificato dalla garanzia di un rimborso entro 30 giorni e dalla possibilità di usufruire, del tutto gratuitamente, anche di 250GB di archiviazione cloud compresi nel prezzo, disponibili grazie alla partnership con SugarSync Cloud. Insomma, con queste premesse ed uno sconto applicato del 42%, perché non dargli una possibilità?

