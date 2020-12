600€ di sconto su LG OLED 55GX6LA nelle offerte del giorno eBay

Giornate indimenticabili quelle che abbiamo appena vissuto, ma è arrivato il momento di salutare il Black Friday e Cyber Monday e tornare alla normalità. Ripartiamo quindi con le segnalazioni sulle migliori offerte della rete, offerte che potrebbero nascondere opportunità interessanti come nelle offerte del giorno eBay che, in occasione dell’inizio del nuovo mese, si è tinto di rosso con loghi e schermate che strizzano l’occhio al Natale e ciò significa sicuramente che gli sconti non mancheranno.

In questo primo giorno del mese sono tante le offerte disponibili nel catalogo di eBay e tra queste abbiamo deciso di segnalarvi l’LG OLED 55GX6LA da 55 pollici, proposto ad un prezzo che si rivela sicuramente come uno dei più bassi della rete per questo specifico modello. Come avete già avuto modo di notare dal nome, si tratta di un televisore che vanta un pannello OLED, ovvero quella tecnologia che permette di avere immagini con neri assoluti, al punto che se impostate uno sfondo totalmente nero, vi sembrerà come se il televisore fosse spento. In realtà è proprio questo ciò che avviene con questo pannello, il quale è in grado di spegnere i pixel nel vero senso della parola, eliminando quindi quel fastidioso colore grigiastro, tipico dei pannelli LCD, che si nota ad esempio durante le scene scure di un film.

Dotarsi di un televisore OLED però non è alla portata di tutti, dal momento che la spesa necessaria per portarsi a casa un modello con questa tecnologia supera abbondantemente la soglia dei 1.000€, come l’LG OLED 55GX6LA da 55 pollici, venduto a 1.599,00€ ma scontato di ben 600€. Il prezzo originale di questa smart TV, infatti, oltrepassa i 2.000€ e questo vi fa capire, o quanto meno immaginare, la qualità di questo modello che, tra le altre cose, implementa il processore a9 di terza generazione, capace di analizzare il contenuto visualizzato sullo schermo per riprodurlo in modo ancora più preciso. Ovviamente, immancabili i supporti Dolby Vision e Dolby Atmos, cosi come non poteva mancare la modalità FilmMaker, che è in grado di offrire un vero effetto cinematografico.

La presenza dell’HDMI 2.1 fa sì che questo televisore sia perfetto per sfruttare le caratteristiche delle console nex-gen e non solo per essere goduto durante la visione della vostra serie TV preferita. Certo, il prezzo necessario per portarselo a casa è importante, ma se avete la possibilità non possiamo far altro che suggerirvi di aggiungerlo nel carrello prima che sia troppo tardi. Detto ciò, le offerte di eBay sono numerose e in calce abbiamo riportato la nostra solita lista contenente quelle che riteniamo essere le migliori occasioni, ma per scoprire tutti gli sconti consigliamo di visitare la pagina dedicata.

