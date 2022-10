Se state cercando una smart TV dalle performance eccezionali, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello Samsung Series 7 Neo da 55″, venduta da Comet ad un prezzo davvero folle! Per il momento, potrete portarlo a casa al costo di appena 1499,00€ invece di 2299,00€. Un’offerta senza precedenti per questa smart TV top di gamma, scontata addirittura del 35% rispetto al prezzo di listino!

Il televisore Samsung in questione vi assicura una risoluzione in 8K, in grado di mostrarvi anche le più piccole sfumature e i dettagli più minuziosi grazie alla fantastica tecnologia Neo QLED. Data lo straordinario sconto attivo su questo modello, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora a vostra disposizione!

La Smart TV Samsung Neo Series 7 da 55″ vi garantisce immagini in Ultra HD con colori ed immagini uniche per il massimo coinvolgimento in ogni scena di film, serie o eventi sportivi. Inoltre, grazie alla tecnologia Quantum Matrix e ai Mini LED retroilluminati, anche i dettagli più nascosti vengono alla luce! I contrasti ultra nitidi in 8K, infatti, assicurano delle immagini più vive, con bianchi intensi e neri super profondi. Potrete godere della potenza di ogni singolo frame con un livello di nitidezza di 33 milioni di pixel per una risoluzione quattro volte superiore alla 4K.

Di grande importanza anche il Processore Neural Quantum 8K Lite! Quest’ultimo, infatti, si occupa di trasformare i contenuti di qualsiasi sorgente grazie all’intelligenza artificiale di cui gode, in modo tale da assicurarvi scene di altissima qualità anche vedendo canali a bassa risoluzione. Da non sottovalutare anche il comparto audio di altissimo livello che, grazie a Dolby Atmos e a OTS Lite, vi permette di ascoltare qualsiasi contenuto in maniera dinamica, coinvolgente e tridimensionale.

In più, si tratta di una smart TV che vi assicura la massima eleganza, una volta collocata in casa. La bellezza assoluta e minimalista di questo modello, garantita dallo splendido Infinity One Design, vi regala un’esperienza di livello superiore con un profilo incredibilmente sottile. Il massimo per ritrovarsi immersi nella scena senza alcuna distrazione!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare anche la pagina Comet dedicata agli ulteriori sconti disponibili, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto. Quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

