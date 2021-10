AK Informatica festeggia Halloween con 3 notebook MSI da paura!

AK Informatica si era già espressa per quanto riguarda l’imminente festa di Halloween realizzando, insieme ad alcuni partner, una serie di PC Desktop con stili e skin a tema, ma il noto store specializzato nell’informatica ha deciso di spingersi oltre. A partire da oggi e fino al 1 novembre, infatti, sono stati ridotti i prezzi di 3 notebook MSI ad alte prestazioni, di cui due soluzioni da gaming e una ottimizzata per la produttività.

Come immaginerete, siamo di fronte ad un’ottima occasione d’acquisto per coloro che intendono dotarsi di un nuovo notebook, dal momento che la scontistica tiene conto di portatili moderni, muniti di processori Intel di undicesima generazione o di CPU Ryzen della serie 5000. A nostro giudizio, il più interessante e potente è proprio quest’ultimo, ovvero il MSI Bravo 15 B5DD-024XIT, sul quale sono stati tolti 150€ dal prezzo originale. Parliamo di un PC dal valore di oltre 1.000€, acquistabile ora a 949,00€.

Sostanzialmente, MSI Bravo 15 B5DD-024XIT non è altro che un notebook da gaming ma, a differenza della maggior parte delle soluzioni, viene proposto con componenti AMD, sia per quanto riguarda il processore che la scheda video. Nel primo caso troviamo l’ottimo Ryzen 5 5600H, una CPU le cui prestazioni sono ai vertici della categoria sia nel gaming che nella produttività, mentre nel secondo caso è presente una RX5500M, anch’essa più che discreta nel far girare gli ultimi titoli alla massima risoluzione, oltre che permettervi di eseguire l’editing pesante anche in 4K, tramite un monitor esterno che supporta tale risoluzione.

A tal proposito, lo schermo di MSI Bravo 15 B5DD-024XIT è un 15 pollici FullHD con frequenza di aggiornamento a 144Hz. Il pannello è IPS e ciò significa che i colori saranno molto realistici, consentendovi di godere appieno qualsiasi contenuto multimediale. La RAM è da 8GB, ma la scheda madre di questo portatile vi permetterà di espanderla fino a 64GB. Per quanto riguarda invece lo spazio di archiviazione, è presente un SSD da 512GB, ovviamente in formato M.2 PCIe per garantire le massime prestazioni. Insomma, un notebook da gaming che merita di essere preso in considerazione, anche perché sotto la soglia dei 1.000€ è difficile trovare soluzioni di questo livello.

Prima di passare altrove, vi ricordiamo che il portale ha riservato ottime offerte anche su altri notebook simili, motivo per cui suggeriamo di controllare anche il resto della scontistica al seguente indirizzo. Detto ciò, vi conviene inoltre rimanere sintonizzati e di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!