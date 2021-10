Altro che Xbox! Questo è il mini-frigo che dovreste acquistare!

Gamestop ha aperto ufficialmente la vendita del mini-frigo di Xbox Series X, e sappiamo che alcuni di voi desiderano acquistare ardentemente un prodotto del genere. Ebbene, qualora non siate riusciti a prenotare il mini-frigo ispirato all’iconica console statunitense, vi consigliamo di acquistarne uno con delle specifiche tecniche da non sottovalutare, disponibile ad un prezzo invitante.

Il prodotto in questione è Melchioni ARTIC47LT, un mini-frigo perfetto per l’ufficio oppure per le stanze domestiche. Garantisce tanto spazio per gli alimenti, grazie ad una capacità interna netta pari a 42 litri, con la possibilità di introdurre anche bottiglie da due litri. Oltre a ciò, vanta un vano congelatore da 5 litri e di una griglia d’appoggio.

Questo mini-frigo garantisce alte prestazioni, grazie alla nuova tecnologia del compressore interno con bassi consumi annui (le stime parlano di circa 107 kWh). Inoltre, è possibile regolare – attraverso ben sei livelli – la temperatura e non manca la funzione di sbrinamento automatico. Il motore elettrico può assicurare un raffreddamento di circa 20 gradi in meno rispetto a quella dell’ambiente.

La struttura è piuttosto minimalista, infatti questo prodotto può abbinarsi a qualsiasi arredamento e, con livelli di rumorosità al di sotto di 38 dB, potrà essere riposto anche in ambienti che necessitano di tanto silenzio, come ad esempio la zona notte. All’interno della confezione, c’è spazio anche per un vassoio per cubetti di ghiaccio e ad un portabottiglie, oltre alla vaschetta raccogli condensa.

Stiamo parlando, insomma, di un prodotto dalle ottime specifiche, ora venduto ad un prezzo praticamente stracciato. Ciò detto, visto il gran numero di articoli in promozione, vi rimandiamo alla pagina generale degli sconti, cosicché possiate consultare le proposte di Amazon nella loro interezza.

