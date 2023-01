Se cercate un dispositivo indossabile che metta in rilievo le esigenze del pubblico sportivo piuttosto che soffermarsi sulla combinazione delle funzionalità di uno smartphone, allora non potete perdervi l’Amazfit T-Rex Pro, almeno non al prezzo proposto oggi da Amazon, che vi permetterà di acquistarlo a soli 119,90€ invece di 169,90€.

Si tratta di un dispositivo pensato per chi, in modo puro e schietto, rimane sempre in movimento nell’arco della giornata, per questioni lavorative o di svago, e preferisce tenere sotto controllo numerosi parametri vitali, con tanto di GPS e monitoraggio del sonno. Un’offerta da non perdere insomma, di cui non conosciamo la scadenza, motivo per cui dovreste affrettarvi a completare l’acquisto per non rischiare di perdere l’occasione, tra l’altro abbastanza rare quando si parla di sportwatch.

Come avrete intuito, Amazfit T-Rex Pro si farà apprezzare soprattutto per la sua anima sportiva, che lo aiuta a contraddistinguersi dai numerosi smartwatch. Lo si capisce già dal design di tipo militare che si tratta di un dispositivo pensato per resistere a urti e in profondità. A tal riguardo, questo modello può scendere fino a 10 ATM, quando molti altri si fermano a 5 ATM.

Il tutto è stato pensato per soddisfare le esigenze sportive e, per questo, non potevano che esserci ben 100 modalità di allenamento preinstallate, che vi permetteranno di monitorare i valori più importanti, come la frequenza cardiaca durante l’allenamento, la distanza percorsa, la velocità di movimento e le calorie bruciate, il tutto in tempo reale.

L’anima sportiva di Amazfit T-Rex Pro non ha influenzato la qualità del display, che è un AMOLED da 1,3 pollici con risoluzione HD e con una luminosità sufficiente per permettervi di guardarlo bene anche sotto la luce del sole. Essendo un dispositivo pensato per usi estremi, rimarrete soddisfatti anche dall’autonomia, capace di arrivare fino a 18 giorni con un utilizzo normale o a 9 giorni con un utilizzo intenso. Con il GPS sempre attivo, invece, avrete 40 ore di funzionamento, che sono sempre ottimi per la categoria.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

