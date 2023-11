Il Black Friday 2023 è ormai alle porte: a partire dalla mezzanotte di oggi, 16 novembre, il catalogo di Amazon si riempirà di offerte imperdibili su ogni categoria. E se, però, vi dicessimo che potete risparmiare ancora di più grazie a dei buoni riscattabili gratuitamente?

In questo articolo, infatti, vi segnaleremo una serie di coupon da utilizzare su Amazon in modo da risparmiare sui vostri ordini. Ovviamente, il primo consiglio che vi diamo è di essere iscritti ad Amazon Prime, dato che in tal modo potrete approfittare della spedizione gratuita e rapida di tutti i vostri acquisti, oltre a una serie di altri vantaggi. Nel caso in cui non lo siate vi invitiamo a usufruire della prova gratuita di 30 giorni!

Amazon Coupon: ecco i buoni che puoi riscattare SUBITO

Bonus sulla ricarica Amazon

Effettuando una ricarica di almeno 60,00€ al vostro portafoglio Amazon potrete ricevere 6,00€ di buono da spendere come desiderate all'interno dell'e-commerce.

Vedi offerta su Amazon

Risparmia fino a 300€ creando una lista nascita

Creando una lista nascita su Amazon potrete risparmiare il 15% sui prodotti per bebè idonei. Lo sconto inizierà 180 giorni prima della data di nascita del bimbo inserita nella lista nascita e scadrà 90 giorni dopo. La lista deve essere attiva per almeno 14 giorni prima di poter utilizzare lo sconto.

Vedi offerta su Amazon

Scegli un punto di ritiro e ricevi un coupon di 7€

Alcuni utenti, scegliendo un punto di ritiro per la consegna dei pacchi, otterranno uno sconto di 7,00€ sull'ordine effettuato. Andate a scoprire se siete idonei!

Vedi offerta su Amazon

Usa Amazon Photo e ricevi 15€ di credito

Alcuni clienti, iniziando a utilizzare il servizio di Amazon Photo e creando un backup delle proprie immagini otterranno 15,00€ di credito per il servizio. Andate a scoprire se siete idonei!

Vedi offerta su Amazon

Buono da 10€ per i clienti idonei

Solo alcuni utenti Amazon sono idonei per questo coupon, che è indubbiamente il più interessante della lista. Potrete, infatti, ottenere un credito di ben 10,00€ da spendere durante i giorni di Black Friday, ovvero dal 17 al 24 novembre, sui prodotti che desiderate. Andate a scoprire se siete idonei e scoprite le condizioni di questo buono!

Scopri se sei idoneo a ottenere 10€ di credito

Inoltre, prima di completare i vostri acquisti, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!