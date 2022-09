Nell’attesa che arrivino i prossimi 11 e il 12 ottobre, giorni in cui, come saprete Amazon ha annunciato un’edizione autunnale dei suoi Prime Day, il portale solletica la nostra voglia di acquisti, lanciando sul mercato molti nuovi prodotti, alcuni dei quali attesissimi, come lo splendido Kindle Scribe di cui vi abbiamo parlato proprio in giornata.

Tra questi, come intuirete dal titolo, segnaliamo anche l’arrivo e la disponibilità all’acquisto, anche della nuova generazione di Echo Dot, ovvero quello che è lo smart speaker più apprezzato e ricopiato messo in commercio da Amazon, arrivato così alla sua quinta generazione, la seconda con il nuovo design sferico che ha rilanciato l’estetica e le funzionalità del piccolo assistente animato dalla voce di Alexa.

Un prodotto annunciato nei giorni scorsi, ma finalmente acquistabile, evenduto al prezzo di 59,99€, ora pagabili anche in comode e piccole rate mensili (5 da 12 euro, a tasso zero), qualora l’acquisto vi invogli ma il caro vita delle bollette metta un freno alla vostra voglia di shopping.

Perché acquistarlo? Semplicemente perché si tratta del migliore Echo Dot mai prodotto dall’azienda, complice, anzitutto, un’esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti Echo Dot, e capace di offrire suoni e voci più nitidi, con bassi molto profondi ed un suono ricco e coinvolgente.

Per il resto, restano invariate le innumerevoli funzioni di Alexa, che hanno reso Echo Dot un best seller del mercato e che, in sintesi, vi permetteranno di effettuare una moltitudine di azioni: dal semplice ascolto della musica, tramite app come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi, sino alla gestione domotica dell’ambiente domestico, a patto che abbiate in casa luci smart, aspirapolvere connessi o un qualsiasi altro prodotto abilitato al controllo remoto e intelligente.

Progettato in modo sostenibile, con il l 99% dell’imballaggio proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili, il 95% del tessuto proveniente da tessuto riciclato post-consumo e il 55% della plastica riciclata post-consumo, Echo Dot è anche sicuro in termini di privacy, e dispone anche di un comodo pulsante per la disattivazione del microfono.

Insomma, un prodotto eco friendly, sicuro e ricchissimo di funzionalità, finalmente disponibile per l’acquisto, che potrete effettuare semplicemente consultando l’apposita pagina presente su Amazon.

