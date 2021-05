Amazon Gaming Week: giochi per PS5 con sconti oltre i 20€!

Sono già diverse le offerte che vi abbiamo proposto a tema gaming grazie alla Amazon Gaming Week e, tra queste, non abbiamo mancato di segnalarvi quelle che riguardano specificatamente i videogame, proponendovi offerte relative ai titoli PS4, quelli Xbox e quelli per Nintendo Switch. La partita, dunque, sembrerebbe chiusa in tal senso, ma in verità Amazon aveva ancora un ultimo asso da calare entro domenica 16 maggio (giorno ultimo per aderire alla Amazon Gaming Week), ossia le offerte squisitamente pensate per i possessori di PlayStation 5, a cui il portale ha dedicato una piccola ma significativa tornata di titoli a prezzi davvero competitivi!

La selezione, come intuibile, non è vastissima, e comprende anche diversi titoli multipiattaforma, visto che la console è ancora nella sua “fase di lancio”, forzatamente allungata dall’emergenza del COVID-19, tuttavia tra i vari si trovano comunque prodotti interessanti e, visto e considerato che parliamo di giochi per una console uscita da circa 6 mesi, diremmo che l’abbassamento dei prezzi è comunque più appetibile che mai!

Diverse le proposte, dunque, anche se tra le varie ci preme segnalarvi la presenza di Demon’s Souls, o meglio, del suo eccezionale remake ad opera di Bluepoint, e primo vero titolo (almeno fino al più recente arrivo di Returnal) a darci un vero e proprio assaggio di “next gen”, laddove – come detto – la gran parte dei titoli arrivati per PS5 è uscita anche su PS4, limitando così quello che poteva essere l’impatto visivo (ed il profilo tecnico tutto) dei titoli cross-gen.

Forte di un gameplay granitico ed ampiamente rodato, seppur erede di qualche “legnosità” propria del gioco originale, il remake di Demon’s Souls si è dimostrato un gioco, ancora oggi, bellissimo ed accattivante, oggi ancor più ricco grazie ad alcuni aggiustamenti del profilo tecnico (oggi come oggi doverosi), ad un buon bilanciamento della difficoltà e, soprattutto, ad un comparto visivo superbo ed a dir poco straordinario!

Venduto originariamente a ben 80,99€, proponendosi quindi come uno degli acquisti più esosi per PS5, Demon’s Souls remake è oggi disponibile a soli 66,56€, certo un prezzo ancora “fuori media”, specie nel mondo della scontistica, ma comunque giustificato dalla sua uscita recentissima che, anzi, in circostanze differenti (leggasi: in un mondo in cui PS5 è liberamente acquistabile e non continuamente out of stock) non lo avrebbe portato così rapidamente ad un abbassamento di prezzo di quasi 20€.

Ovviamente, Demon’s Souls remake non è l’unico titolo PS5 in offerta, ed ecco perché vi invitiamo caldamente a consultare non solo la nostra lista di acquisti consigliati, ma anche e soprattutto l’intera proposta di offerte Amazon, così da non perdervi proprio nessuno dei giochi PlayStation 5 in sconto. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buon divertimento!

