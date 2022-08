Continuano le straordinarie offerte della Amazon Gaming Week che, come vi stiamo raccontando, ci sta offrendo innumerevoli occasioni di acquisto, non ultima quella di PlayStation 5, disponibile su Amazon grazie alla nuovissima forma di “acquisto su invito”.

E proprio in tema PlayStation, vi presentiamo ora quelle che sono le più interessanti offerte che il portale sta dedicando ai giochi per le due console Sony, ovvero l’intramontabile PS4 e la ricercatissima PS5, con sconti che, come da titolo, possono spesso arrivare a tagliare (e talvolta superare) il 50% del prezzo originale!

Un’occasione ottima per chi vuole recuperare qualche buon titolo lasciatosi indietro in questi ultimi mesi, giacché l’assortimento proposto da Amazon è ricco e molto variegato, ed include titoli adatti un po’ a tutte le esigenze di giocatori, ed ottimi tanto per il gioco in solitaria, quanto per quello in compagnia.

Un esempio? Noi vi suggeriremmo di dare un’occhiata allo splendido Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker, ultimo titolo a tema Lego arrivato sul mercato, ed oggi disponibile sia per PS4 che per PS5 ad un prezzo eccezionale, ovvero a soli 32,99€, contro gli originali 59,99€, per uno sconto applicato pari al 45%!

Un affare, per un gioco che, al netto della sua caratterizzazione, non va preso sottogamba, quanto meno per completezza e mole di contenuti, giacché non solo parliamo del gioco Lego più grande mai realizzato, ma anche del titolo dedicato alla Saga di Star Wars più completo e ricco, che raduna sotto un’unica etichetta la trasposizione di tutti e 9 i film della saga principale ideata da George Lucas, ed oggi controllata da Disney.

Parliamo di un gioco sorprendente, immenso e longevo, che al netto di uno stile scanzonato e fanciullesco, garantisce ore e ore di divertimento spensierato, rivivendo non solo gli eventi dei film, ma anche arricchendo il tutto con una valanga di missioni secondarie, oggetti da collezionare e tanti minigiochi e piccoli enigmi, tutto in veste Lego, ovviamente.

Giocabile interamente da soli o in compagnia, grazie ad alla modalità cooperativa, Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker vanta centinaia di personaggi e veicoli sbloccabili, oltre che diversi pianeti liberamente esplorabili, ed è comunque solo uno degli innumerevoli titoli di valore scontati in queste ore da Amazon per quanto riguarda i giochi per PS4 e PS5!

Per questo, oltre a dare un’occhiata alla nostra proposta di prodotti da acquistare, vi suggeriamo anche di consultare la pagina che Amazon sta dedicando a questi sconti, così che possiate dare un’occhiata all’intero catalogo di prodotti in offerta, ricordandovi che le offerte termineranno sì la prossima settimana, ma non è detto che le disponibilità durino così tanto, ed è plausibile che le offerte migliori si esauriscano nel giro di poco.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

I migliori videogiochi PlayStation in offerta

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!