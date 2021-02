Amazon Gaming Week: tante offerte sui notebook gaming!

Continua la nostra proposta delle offerte della Amazon Gaming Week che, dopo le precedenti proposte dedicate a brand come Razer, HyperX, Corsair e Koch Media, sposta ora la nostra attenzione non più verso un brand, ma su di una specifica categoria di prodotti, ovvero i notebook gaming! Ambitissimi e sempre proposti a prezzi importanti, i notebook gaming sono tra gli articoli più ricercati su Amazon, complice la facilità con cui il portale abbassa i prezzi di moltissimi dei suoi prodotti in vendita. I notebook gaming, tuttavia, vuoi per il prezzo molto elevato, vuoi per la “ciaccia” apertasi a causa dello shortage di componenti causato dalla pandemia, sono sempre più rari a scontarsi, ed ecco perché riteniamo che questa ottima tornata promozionale di Amazon possa essere la vostra occasione per accaparrarvene uno ad un prezzo, tutto sommato, molto conveniente.

Lo premettiamo subito: l’offerta non è vastissima, ma tra i vari si segnalano alcuni articoli davvero niente male, specie considerando la componentistica interna. Prodotti come l‘Acer Predator Helios 300, “fratello minore” del più noto Helios 700, e generalmente venduto al prezzo di ben 1.799,00€, oggi scontati a 1.599,00€, che sono pur sempre tanti, ma vi garantiamo che ne varrà la pena.

Disponibile nel formato da 15,6″ con schermo IPS FullHD a 144Hz, l‘Acer Predator Helios 300 è un notebook game dal desgn compatto e dal peso contenuto (2,5 Kg, non molti per un notebook dedicato al gioco), che unisce un design accattivante ad una componentistica interna di primissimo livello, potendo contare su di un processore Intel Core i7-10750H di nona generazione e, soprattutto, di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 2070 con Design Max-Q, in combutta con 16 GB di memoria DDR4 a 2.666 MHz, in quella che è una combinazione perfetta per buona parte dei titoli disponibili, ad oggi, sul mercato.

Pensato per dare il meglio di sé anche quando il gioco richiede il più alto sforzo per l’hardware, l‘Acer Predator Helios 300 vanta addirittura un tasto per l’overclocking istantaneo, che aumenta le performance grazie ai pre set imposti direttamente dal produttore. A completare il quadro di una piattaforma gaming potente e solida, ci pensa poi il sistema di raffreddamento brevettato da Acer, e ben noto sui suoi portatili, chiamato Acer Aeroblade, che grazie al design inedito delle pale delle ventole, permette una più efficace circolazione interna dell’aria il che, in combinazione con il sistema Coolboost, assicura una buona temperatura interna sia sotto sforzo che in overclock.

Venduto con ben 200 euro di sconto, l‘Acer Predator Helios 300 potrebbe rappresentare la scelta ideale per chi è alla ricerca di un’occasione imperdibile per sostituire la propria postazione di gioco, specie considerando che – come detto – la generale situazione causata dalla pandemia ha rallentato pesantemente il mercato hardware, da mesi a secco di componenti utili ad assemblare tanto PC, quanto samrtphone, tablet e console gaming. Ciò detto, e come immaginerete, l‘Acer Predator Helios 300 è comunque solo una delle imperdibili proposte della “Amazon Gaming Week“, ed ecco perché, oltre alla nostra articola di acquisti consigliati, vi invitiamo a consultare anche la pagina dedicata a tutte le offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

