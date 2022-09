State cercando un servizio che vi assicuri dell’ottima musica in streaming a un prezzo davvero conveniente? Allora non dovete assolutamente perdervi l’offerta attiva su Amazon Music. Aderendo alla promozione entro il 13 ottobre, avrete la possibilità di avere ben 4 mesi di Amazon Music Unlimited gratis, se siete clienti Prime. Nel caso contrario, lo store vi propone comunque 3 mesi a costo zero, pur non essendo abbonati all’ottimo servizio Amazon!

Una volta superati i 4 o i 3 mesi di prova gratuita, avrete la possibilità di passare al costo standard di 9,99€ al mese oppure potrete decidere di annullare l’abbonamento senza alcun costo aggiuntivo. Dato che stiamo parlando di un’offerta davvero conveniente per ascoltare ottima musica in HD, il nostro consiglio è di non farvi scappare assolutamente la promozione attiva sul servizio Music Unlimited e di attivare l’abbonamento a Prime, in vista del Prime Day!

Cosa vi assicura Music Unlimited? Brani on demand, senza pubblicità, con skip illimitati e accesso a qualsiasi album desideriate. Ovviamente, decidendo di salvare alcune delle vostre canzoni preferite nella modalità offline, avrete la possibilità di ascoltarle anche senza internet! Non meno importante la qualità della musica cha avrete a disposizione: oltre un migliaio di brani in Dolby Atmos oppure in 360 Reality Audio, in qualità HD e Ultra HD.

Cosa cambia? La definizione standard SD sfrutta dei file con compressione audio che sacrificano la qualità originali delle canzoni, mentre i brani in HD garantiti da Amazon Music Unlimited, sono contraddistinti da audio in qualità CD, ovvero loseless. Ciò significa che il bitrate sarà doppio rispetto ai servizi di streaming in definizione standard. In più, gli album e le canzoni in Ultra HD, preservano minuziosamente i dettagli della registrazione originale grazie al bitrate oltre 10 volte superiore.

Se state cercando altri sconti super validi che arriveranno a brevissimo, nel corso del mese di ottobre, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato e dare uno sguardo a tutti i prodotti a disposizione.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!