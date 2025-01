Ami il basket? Sblocca l’NBA League Pass a metà prezzo con questo codice

Se vi piace il basket, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta che vi permette di vivere tutte le emozioni dell'NBA a metà prezzo! Grazie al codice promozionale "FLASHSALE2025", potrete accedere all’NBA League Pass, il servizio che consente di guardare tutte le partite in diretta e on-demand, a un prezzo imbattibile. Ma attenzione, questa promozione è valida solo se utilizzate il coupon entro il 13 gennaio, quindi non perdete altro tempo e approfittate di questa opportunità esclusiva.

N.B: ricordatevi di applicare il codice sconto per fare in modo che il prezzo dell'abbonamento si dimezzi.

NBA League Pass, perché abbonarsi?

Con NBA League Pass, potrete seguire le partite della vostra squadra del cuore o scoprire le sfide più emozionanti dell'intera lega, direttamente sul vostro dispositivo. La promozione consente di sbloccare l’accesso alle partite in diretta e on-demand, con una qualità di streaming eccezionale. Che stiate a casa o in movimento, l'esperienza di basket sarà sempre a portata di mano. Ricordate, con questa offerta, potrete guardare il basket su un singolo dispositivo alla volta, ma la convenienza del prezzo vale assolutamente la pena.

La promozione con il codice "FLASHSALE2025" è davvero unica, perché consente di ottenere il prezzo più basso per il resto della stagione NBA. Questo significa che non solo avrete accesso a tutte le partite fino alla fine dell’anno, ma lo farete a un costo che non troverete più. In sostanza, questa è la vostra occasione per seguire il basket in modo completo e con il massimo della convenienza. Se siete veri appassionati, non potete lasciarvi sfuggire un’offerta così vantaggiosa.

E ricordate, questa incredibile opportunità è disponibile solo fino al 13 gennaio, quindi avete ancora pochi giorni per approfittare di questa promozione. Non c'è momento migliore per iniziare a seguire l'NBA con il miglior servizio disponibile. Usate il codice "FLASHSALE2025" e sbloccate il vostro NBA League Pass a metà prezzo, per vivere tutte le emozioni della stagione completa.

