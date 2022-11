Se siete alla ricerca di uno splendido regalo da mettere sotto l’albero o se, semplicemente, siete degli appassionati sportivi, e siete alla ricerca di un dispositivo indossabile che vi sia di supporto nel corso delle vostre attività al chiuso, ma soprattutto all’aperto, allora non potete davvero perdervi questa offerta, giacché in questo post-Black Friday 2022, è tornato in sconto lo splendido ed ambitissimo Apple Watch Ultra!

Uno smartwatch davvero eccezionale, praticamente ai vertici del mercato per design e tecnologia, e realizzato da Apple con l’intento di offrire agli sportivi un dispositivo da polso completo e resistente, in grado di competere con quello che, fino a qualche tempo fa, era lo strapotere di Garmin.

Un prodotto bellissimo, ma non per tutti, come evidenziato dal suo prezzo decisamente alto, e pari a ben 1.009,00€, oggi però ribassati su Amazon di un interessante 11%! Il prezzo proposto? Soli 899,00,00€! Un prezzo sicuramente ancora alto, ma comunque interessante se si considera non solo che si tratta del miglior sconto in circolazione, ma che lo stesso dispositivo finisce spesso esaurito anche presso gli store ufficiali Apple e online, vista quella che è l’immane richiesta!

Resistente e durevole, Apple Watch Ultra riprende il classico design della gamma Apple Watch, presentandosi con un corpo dalla forma quadrata e dai bordi fortemente arrotondati. Un’anomalia per il settore degli sportwatch che, di norma, è caratterizzato da device che riprendono le forme dei più classici cronografi sportivi. Qui, invece, Apple ha scelto di restare fedele alle caratteristiche estetiche della propria gamma di prodotti, con un form factor rodatissimo ed ampiamente ricopiato dalla concorrenza, ma rivisto in termini di materiali, visto che qui parliamo di un dispositivo realizzato in titano aerospaziale, così da offrire un perfetto equilibrio tra peso, robustezza e resistenza alla corrosione.

Grazie a questa particolare scelta dei materiali, Apple Watch Ultra è in grado di resistere ad urti, condizioni atmosferiche estreme e persino alla pressione da immersione, potendo essere immerso fino a 100 metri di profondità, e dunque ben oltre il limite massimo di gran parte della concorrenza.

Non mancano, inoltre, tutti i tipici sensori adibiti al monitoraggio dell’attività fisica, nonché una modalità chiamata “torna sui tuoi passi” che, in collegamento con il GPS, permette di ritrovare la strada qualora, ad esempio, ci si perda nel corso di un’escursione!

Dotato di una batteria in grado di di garantisce fino a 36 ore di utilizzo in condizioni normali Apple Watch Ultra è, in sintesi, uno smartwatch davvero eccezionale, decisamente sopra la media dei prodotti tipicamente presenti sul mercato, e pensato appositamente per gli usi e le esigenze di un pubblico particolarmente esperto, magari in cerca un dispositivo che possa garantire il massimo della precisione, ma anche della sicurezza, in qualsiasi circostanza: che sia il nuoto in apnea, la scalata su pendii rocciosi o l’allenamento tra le mura domestiche.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

