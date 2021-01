Arriva la collezione d’abbigliamento MTV Flashback su Zavvi!

Fan di MTV non potete assolutamente perdervi l’ultima collezione d’abbigliamento ufficiale lanciata su Zavvi! Infatti sul portale è arrivata una nuova fiammante collezione dedicata allo storico canale musicale simbolo di un’intera generazione, chiamata MTV Flashback! Una collezione colorata, sgargiante e che vi permetterà di ritornare indietro nel tempo grazie a questi modelli caratterizzati da un connubio di colori fluorescenti e grafiche che richiamano a tutti i classici elementi della musica a cavallo degli anni ’80 e ’90. Questa promozione si va ad affiancare alle molte già presenti sul portale, come quella dedicata alle felpe nerd, rendendo Zavvi uno dei punti di riferimento per acquistare vestiti di questo genere.

Sicuramente l’elemento che spicca di tutta la collezione è la giacca da college brandizzata MTV a tiratura limitata, e caratterizzata dal fatto di esser prevalentemente scura con le maniche verdi ed il logo del canale musicale sia sul davanti che più grande sulla schiena, in un mix di colori che riporta indietro nel tempo. Non mancano poi anche un vasto assortimento di magliette e felpe tra cui scegliere, con opzioni sia da uomo che da donna, ma stavolta eccezionalmente vediamo sputare nel catalogo anche l’originale set pigiama composto da maglia e pantalone, realizzato al 100% in cotone ed in grado di mantenere caldi anche in queste giornate invernali. A concludere poi la lista di prodotti che fanno parte di questa collezione dedicata ad MTV, ci sono poi numerosi accessori come cuscini, tazze e persino una colorata coperta di pile da 96cm x 116cm, con il famoso logo riprodotto un gran numero di volte.

Insomma, avrete capito che i prodotti della linea MTV Flashback di Zavvi sono molti e unici tra loro, e per questo il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina della promozione, in modo che possiate trovare quella più in linea con i vostri gusti. L’ultima cosa che vogliamo fare prima di lasciarvi sfogliare virtualmente il catalogo di prodotti su Zavvi, è il ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

