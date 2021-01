Felpe nerd in offerta su Zavvi!

Se siete ancora alla ricerca di nuove offerte, che magari riguardino il mondo nerd e geek, allora non potete farvi sfuggire l’ultima promozione dedicata all’abbigliamento presente su Zavvi, dove vi sarà possibile ricevere un 40% di sconto extra su tantissime felpe presenti in catalogo. Infatti, inserendo il codice HOODSWEAT nell’apposita sezione del carrello, lo sconto verrà applicato su di un’ampia selezione di prodotti, e poiché al momento non sappiamo dirvi con precisione quando terminerà l’iniziativa, possiamo solo limitarci a consigliarvi di sfruttarla in modo da trovare quanto prima il modello perfetto per voi.

Gli articoli presenti in questa promozione di Zavvi sono molti e riguardano sia le felpe girocollo che quelle con il cappuccio, in modo da arrivare a rispondere alle necessita e gusti di chiunque, anche grazie alla vasta scelta di modelli adatti a molte circostanze. Infatti è possibile trovare grafiche accattivanti e divertenti come quella di Deadpool che cavalca un unicorno rosa, oppure altre più delicate e sobrie con semplici loghi o simboli di film, fumetti o altri elementi caratteristici della cultura pop come per Wonder Woman o Jurassic Park.

Infine, per i nostalgici delle festività natalizie appena passate, questa promozione di Zavvi si rivela l’occasione perfetta per recuperare alcune felpe con fantasie di Natale di brand come Ritorno al Futuro o Super Mario ad ottimo prezzo.

Le offerte di Zavvi dedicate alle felpe sono molte e riguardano un gran numero di brand, per cui il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina della promozione sul portale, in modo che possiate trovare quella più in linea con le vostre necessità.

