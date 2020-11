È arrivata la nuova collezione esclusiva a tema Pokémon su Zavvi!

Mentre proseguono le offerte di Zavvi dedicate al Cyber Monday, sullo store è stata lanciata una nuova linea di abbigliamento esclusiva a tema Pokémon, che farà impazzire i fan dei mostriciattoli tascabili della prima generazione, e vista l’unicità di questi modelli il nostro consiglio è quello di cogliere al volo l’occasione di effettuare subito gli acquisti, soprattutto se volete approfittarne per portarvi avanti con i regali di Natale.

Con questa nuova collezione esclusiva, Zavvi riempie il suo catalogo di numerose t-shirt, tutte caratterizzate da bellissime stampe con tanto di numero del Pokèdex e kanji, il tutto con una grande attenzione al tema dei Pokémon, sia per la qualità delle illustrazioni che per dettagli come il colore delle stoffe utilizzate per le magliette, cercando così di abbinare il tessuto al colore del Pokémon, come accade ad esempio con il beige per Meowth o il turchese nel caso di Squirtle. Sono disponibili poi t-shirt e felpe con cappuccio dal design più ricercato, completamente nere e con la semplice rappresentazione della scritta Pokémon con il viso della mascotte Pikachu, oppure del terribile Mewtwo disegnato con sole sfumature di viola.

Il prodotto più ricercato ed esclusivo della collezione è tuttavia un altro, ovvero le nuove e bellissime scarpe a tema Pikachu, realizzate da Akedo in un numero limitato e completamente in bianco e nero, ad eccezione delle guance rosse del Pokémon. È anche disponibile poi anche un pratico zaino, resistente e capiente ben 18 litri, con 2 spallacci imbottiti, estrattori con cerniera lampo riflettente ed una grande tasca frontale che ne aumenta la capacità, rendendolo perfetto per la scuola o le attività all’aperto.

I modelli della nuova linea Pokémon di Zavvi sono molti e soddisfano i gusti di tutti gli amanti della prima generazione, e per questo il nostro invito è quello di visitare la relativa pagina del portale, in modo da trovare il vostro Pokemon preferito. Infine, prima di lasciarvi catturare tutte le offerte a tema Pokémon su Zavvi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!