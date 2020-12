Arriva la collezione Wonder Woman 84 da Zavvi!

Per alleviare l’attesa che ci separa dall’uscita di Wonder Woman 1984, fissata ancora per il 14 gennaio 2021, su Zavvi è arrivata una nuova linea di abbigliamento ispirata al film che di certo la gioia dei fan dell’Amazzone DC. Visto che questi articoli sono esclusivi di Zavvi, il nostro consiglio è quello di cogliere al volo l’occasione di effettuare subito gli acquisti, soprattutto se volete approfittarne per portarvi avanti con i regali di Natale.

E credeteci, è un’occasione davvero invitante, specie se avete in programma qualche regalo a tema DC Comics. La collezione ispirata al film è infatti bellissima e sgargiante, e risalta all’occhio per i suoi colori, tutti molto vivaci e con tonalità cromatiche che vogliono ricordare le tipiche insegne neon anni ’80, con glitch e contrasti che possono esse trovati su tutti gli articoli. Oltre a delle magliette che rappresentano una versione di Wonder Woman di profilo con la scritta “Welcome to 80’s“, sono presenti altre fantasie più classiche e meno appariscenti come la t-shirt con le semplici iniziali WW, piccole e posizionate di lato sul petto.

Non mancano poi anche una serie di felpe, con e senza cappuccio, che oltre a ritrarre Diana hanno per protagoniste anche Minerva, la villain del film, con tanto di effetto-strappo provocato dai graffi di se stessa in versione Cheetah. Oltre all’abbigliamento, la linea Wonder Woman 84 proposta da Zavvi include anche numerosi accessori per la casa come tazze, cuscini e persino poster, capaci di far tornare qualsiasi ambiente negli anni ’80 grazie al loro aspetto retro ma allo stesso tempo ricercato.

La linea Wonder Woman 84 di Zavvi coinvolge molti articoli fra abbigliamento, accessori e gadget.

