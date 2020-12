Iniziano le promozioni della Hasbro Week su Zavvi!

Se siete ancora a caccia di offerte dedicate ad articoli nerd e geek, avete pane peri vostri denti, infatti da Zavvi è cominciata la Hasbro Week che vi permetterà di ottenere ottimi sconti che arrivano fino al 45% su tantissimi prodotti su licenza. Poiché non ci è dato sapere quando terminerà questa promozione realizzata da Zavvi, vi consigliamo di cogliere al volo l’occasione per trovare qualche simpatica idea regalo perfetta per Natale evitando, per altro, anche che le disponibilità dei prodotti più interessanti vadano esaurite.

E credeteci, di prodotti che fanno gola ce ne sono diversi perché, del resto, se si parla di Hasbro si parla di una delle più apprezzate aziende nel campo dei giocattoli e dei prodotti di merchandise, ed infatti nel catalogo di Zavvi è possibile acquistare una vasta selezione di prodotti che riguardano i più amati e longevi franchise del cinema come Star Wars, Marvel, Ghostbuster, senza dimenticare brand amatissimi come Transformers e Power Ranger. Ovviamente, in una promozione del genere si trovano articoli di tutti i tipi, a partire dalle action figure, fino a riproduzioni in scala di caschi come quello di Iron Man, veicoli o spade laser, nonché la famosa testa interattiva di Deadpool, in grado di emettere oltre 600 effetti sonori, che grazie ai suoi motori e sensori è capace persino di cambiare espressione sotto la maschera.

Hasbro però è anche sinonimo di grandi giochi da tavolo, ed infatti grazie a questa promozione è possibile acquistare articoli come la versione di Monopoly dedicata alla band Kiss ad appena 24,49€, con tanto di carte Rock e Roll al posto di Imprevisti e Probabilità, pedine a forma di strumenti musicali come chitarre e batterie, e con tanto di caselle che fanno riferimento ai tour degli anni ’70 della band americana.

Poiché il catalogo di proposte incluse in questa Hasbro Week di Zavvi sono moltissime, il nostro consiglio è quindi quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare subito quella più adatta alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi a tutte le offerte su Zavvi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

