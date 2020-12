Funko POP e gadget di Cyberpunk 2077 in sconto su Zavvi!

In occasione dell’uscita di Cyberpunk 2077, lo store di Zavvi si trasforma nella futuristica città di Night City e si riempie di incredibili offerte che riguardano gli articoli di merchandise dedicati al videogioco, con sconti che arrivano persino al 45% su alcuni prodotti e che quindi possono diventare anche ottime idee regalo da sfruttare in occasione del Natale! Inoltre, inserendo il codice “2077” nell’apposita sezione del carrello, una volta selezionati i vostri prodotti che volete acquistare, avrete persino diritto alla spedizione gratuita, oltre ad usufruire – s’intende – dei tagli di prezzo proposti dallo store!

Tra i prodotti inclusi in questa promozione dedicata a Cyberpunk 2077 troviamo articoli ambitissimi come le belle statuette prodotte da Dark Horse, che nuovamente collabora assieme a CD Project Red nella realizzazione di figure dedicate ai vari personaggi del gioco, come V in versione maschile e femminile, Johnny Silverhand e Jackie Welles, tutte dotate di base d’appoggio nera con il nome del gioco in un giallo lucente, con una cura minuziosa dei dettagli come tatuaggi o pieghe dei vestiti.

Non mancano poi i Funko Pop! del gioco, come anche una selezione action figure da 18 cm ad appena 28,49€, che vi permetteranno di avere delle riproduzioni con ultra articulation con 22 parti mobili, e con numerosi accessori come nel caso di Johnny Silverhand, che presenta addirittura la mano per realizzare la posa “Rock on”! Per i collezionisti più esigenti sono poi presenti delle meravigliose rappresentazioni con dettagli di altissimo livello, e di conseguenza dai costi più elevati, come nel caso di V con la sua sportbike Yaiba Kusanagi verniciata con parti pressofuse e luci LED, oppure la meravigliosa statuetta di Johnny Silverhand, che include non solo la sua fidata chitarra, ma addirittura un vero schermo LCD e delle casse da cui emettere musica!

Insomma, come avrete capito, gli articoli inclusi in questa promozione di Zavvi dedicata a Cyberpunk 2077 sono molti e tutti di altissima qualità, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione così da consultarle tutte.

