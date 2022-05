Nonostante numerosi aspirapolvere senza fili abbiano la possibilità di trasformarsi in dispositivi di pulizia portatili, acquistare un piccolo aspirabriciole potrebbe avere senso. Questo tipo di elettrodomestico, infatti, è perfetto per chi necessita di un attrezzo in grado di aspirare solo le briciole o comunque tutto quello che appartiene alle piccole e medie pulizie domestiche, dove non serve la tipica potenza di un aspirapolvere.

Un aspirabriciole, ad esempio, è ottimo per chi non vuole sbarazzarsi del proprio aspirapolvere tradizionale, dedicando il prodotto giusto ad ogni genere di pulizia. Piccoli, leggeri e maneggevoli, gli aspirabriciole sono quindi elettrodomestici molto utili nella vita quotidiana, capaci di alleggerire la fatica durante la rimozione di polvere su mobili e divani, negli interni della propria auto e nei punti dove un aspirapolvere tradizionale non riesce ad arrivare e ovviamente per ripulire di briciole la tavola.

Essendo meno sofisticati rispetto agli aspirapolvere, il costo medio di un aspirabriciole si aggira intorno ai 50€, arrivando a circa 100€ per i modelli più potenti, che sono quelli riportati in questo articolo. Se vi serve un ottimo aspirabriciole, tenete d’occhio la nostra selezione prodotti perché ci siamo accertati che quelli da noi segnalati siano davvero i migliori che potete acquistare in questo momento. La scelta è stata fatta tenendo in considerazione numerosi fattori, che andremo ad analizzare nella seconda parte dell’articolo. Scopriamo intanto quali sono i migliori aspirabriciole che potete acquistare sui principali e-commerce.

I migliori aspirabriciole

Black+Decker DVA325JP07

Tra i migliori aspirabriciole, il Black+Decker DVA325JP07 si pone sicuramente in cima alla lista, grazie alla presenza di una spazzola motorizzata, efficace su tutte le superfici morbide. Potrete rimuovere la polvere anche da superficie rigide e lisce, grazie alla bocchetta a lancia inclusa in confezione. Leggero, maneggevole e compatto, con il Black+Decker DVA325JP07 sarà molto più semplice tenere puliti i propri mobili. Il filtro profumato integrato, inoltre, vi aiuterà a rilassarvi e a mantenere alto l’umore. Il serbatoio da 500 ml, infine, vi permetterà di raccogliere un buon quantitativo di polvere prima che dobbiate svuotare il contenitore.

Black+Decker NVC215WA

Con un design compatto e un pratico supporto a muro, il Black+Decker NVC215WA è un’ottima alternativa al fratello maggiore e vi permetterà di risparmiare diverse decine di euro senza rinunciare troppo alla potenza aspirante. Anche il contenitore vanta pochi compromessi, dal momento che la capacità è pur sempre di 385 ml, sufficiente per catturare la polvere da ogni superficie. Il doppio sistema di filtraggio farà sì che lo sporco rimanga intrappolato nel contenitore dedicato, mentre l’impugnatura ergonomica vi permetterà di essere usato con estrema facilità, merito anche del peso di soli 690 grammi. Diversi sono gli accessori inclusi in confezione e tra questi troviamo una bocchetta a lancia estensibile, una spazzolina e una bocchetta a lancia fissa.

Rowenta AC4769 Extenso Cyclonic

Rowenta è tra i migliori produttori su questo genere di elettrodomestici e, di conseguenza, il suo AC4769 Extenso Cyclonic è un aspirabriciole ad alte prestazioni. Il sistema ciclonico separa l’aria pulita dalla polvere, rendendo molto efficiente la fase di aspirazione. Il contenitore da 375 ml è nella media e vi permetterà di raccogliere un buon quantitativo di polvere prima che dobbiate svuotarlo. Rimuovere la polvere catturata sarà un gioco da ragazzi, dato che filtro e scomparto si tolgono con una facilità estrema.

Electrolux ZB6106WDB

Con una batteria al litio TurboPower HP da 7,2V, Electrolux ZB6106WDB è senza dubbio un aspirabriciole più che valido. Questo specifico modello, inoltre, si differenza dalla concorrenza per la presenza di 2 comode ruote frontali, che vi aiuteranno a scorrere meglio l’elettrodomestico sulle superfici lisce, oltre che proteggere quest’ultime da eventuali graffi provocati dalla bocchetta frontale. Peccato l’assenza di accessori, altrimenti sarebbe stato l’aspirabriciole perfetto.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Nonostante il produttore lo pubblicizzi come aspirapolvere portatile, lo Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini è un ottimo aspirabriciole, con un’autonomia di 30 minuti e filtro HEPA lavabile. La struttura stretta e allungata e il peso di soli 500 grammi lo rendono probabilmente l’aspirabriciole più compatto e leggero tra quelli selezionati. Questo design gli consente di inserirsi negli angoli o tra le fessure del divano e delle sedie in modo forse ancora più semplice rispetto alle altre soluzioni. Insomma, con lo Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini lo sporco non avrà più posto dove nascondersi!

Come scegliere un aspirabriciole

Esteticamente gli aspirabriciole sembrano quasi tutti identici e questo potrebbe comportare un acquisto sbagliato qualora non si pongano le giuste attenzioni. Bisogna scavare tra le caratteristiche tecniche del prodotto per capire se siete di fronte ad un modello valido o meno, cosa che non sempre viene fatta a causa del fatto che non si sa cosa andare a cercare. Ed è qui che veniamo in vostro aiuto, riportando di seguito tutte le informazioni necessarie affinché possiate fare un ottimo acquisto.

Potenza aspirante

L’aspirabriciole, si sa, serve per aspirare le briciole sparse per la casa e lo sporco che è solito rimanere sul tavolo dopo mangiato, pertanto occorre che l’elettrodomestico abbia la potenza sufficiente per aspirare tutto ciò. La potenza, quindi, è il primo fattore da valutare quando si acquista questo tipo di prodotto. Questa viene espressa in Volt (V), accompagnata in rari casi da Wh, l’unità di misura dell’energia elettrica, definita come l’energia complessiva fornita qualora una potenza elettrica di un watt sia mantenuta per un’ora.

A seconda di quale sia il numero di Volt, potrete farvi un’idea della potenza dell’aspirabriciole. Ad ogni modo, la maggior parte ha un motore da 7V, sufficiente per aspirare un po’ di tutto, ma nei modelli top di gamma come il Black+Decker DVA325JP07 si superano i 10V. I produttori, inoltre, potrebbero riportare la potenza degli aspirabriciole sotto forma di AirWatt (AW). In tal caso, le soglie da tenere in considerazione per avere un minimo di certezza che il modello che state valutando sia effettivamente valido sono tra i 10 e i 20 AW.

Accessori

Gli accessori in un aspirabriciole coprono un ruolo importantissimo, dal momento che con essi sarà molto più semplice e veloce rimuovere lo sporco in punti specifici o su determinate superfici. Per accessori intendiamo le bocchette, ossia quelle che si applicano nella parte frontale del dispositivo, dove lo sporco viene catturato per poi arrivare nel contenitore.

Esistono svariati tipi di bocchette ed è fortemente consigliato che queste siano incluse nella confezione, cosicché l’aspirabriciole sia il più versatile possibile, consentendovi di aspirare lo sporco su svariate superfici e forse permettervi di far a meno dell’aspirapolvere. Questi accessori, come detto, sono diversi e quelli che potreste trovare incluso nel prezzo sono i seguenti:

Bocchetta a spazzola : utile per rimuovere la polvere e i peli di animali dai divani e tappeti. Nonostante sia presente in quasi tutti i modelli, vale comunque la pena controllarne la presenza, soprattutto se siete soliti pulire superfici morbide.

: utile per rimuovere la polvere e i peli di animali dai divani e tappeti. Nonostante sia presente in quasi tutti i modelli, vale comunque la pena controllarne la presenza, soprattutto se siete soliti pulire superfici morbide. Bocchetta a lancia : nonostante la struttura di un aspirabriciole vi consenta di catturare lo sporco dappertutto, una bocchetta a lancia vi aiuterà a raggiungere gli spazi scomodi in modo ancora più semplice. Pensate ad esempio agli angoli di mobili e muri o a quelli dei cassetti, dove serve una punta molto stretta per catturare lo sporco tra le fessure.

: nonostante la struttura di un aspirabriciole vi consenta di catturare lo sporco dappertutto, una bocchetta a lancia vi aiuterà a raggiungere gli spazi scomodi in modo ancora più semplice. Pensate ad esempio agli angoli di mobili e muri o a quelli dei cassetti, dove serve una punta molto stretta per catturare lo sporco tra le fessure. Bocchetta telescopica : perfetta per aspirare i punti più alti, dato che permette di aumentare la lunghezza della bocchetta. Questa, tuttavia, la si trova raramente inclusa nella confezione, costringendovi ad acquistarla in un secondo momento.

: perfetta per aspirare i punti più alti, dato che permette di aumentare la lunghezza della bocchetta. Questa, tuttavia, la si trova raramente inclusa nella confezione, costringendovi ad acquistarla in un secondo momento. Bocchetta con tubo: discorso simile vale per la suddetta bocchetta, dal momento che i produttori difficilmente la implementano nelle loro soluzioni. La sua utilità è quella di raggiungere le zone più alte della casa aspirando, ad esempio, una ragnatela sotto il soffitto, ma con il vantaggio di agganciare altre bocchette all’estremità dell’aspirabriciole.

Autonomia

Sebbene gli aspirabriciole abbiano un’autonomia sufficiente per le pulizie occasionali, la maggior parte vi permetterà di usarli per circa 15 minuti. Tuttavia, alcuni modelli, non necessariamente di fascia alta, hanno un’autonomia sufficiente per pulire un’intera auto. Una maggiore autonomia può essere utile, ma occorre valutare che, di solito, sono i modelli meno potenti a offrire la miglior durata di funzionamento. Questo perché dipende tantissimo anche dalle dimensioni della batteria che, in elettrodomestici così compatti, non può essere di dimensioni generose.

Inoltre, poiché un aspirabriciole dovrebbe essere quanto più comodo possibile, consigliamo di non fare troppo affidamento ai modelli che implementano grandi batterie perché, come detto, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Anche se avete l’abitudine di mantenere l’aspirabriciole completamente carico, un indicatore che vi segnala lo stato della batteria può tornarvi utile. Anche il tempo di ricarica varia in base al modello; alcuni impiegano solo 3 ore per caricarsi, altri possono richiedere fino a 16 ore.

Contenitore

Onde evitare di dover ogni volta svuotare il contenitore della polvere, suggeriamo di acquistare i modelli che abbiano almeno un contenitore da 0,3 litri. Al giorno d’oggi, tuttavia, è davvero difficile imbattersi in modelli più piccoli, pertanto i problemi non dovrebbero sussistere sotto questo punto di vista. A differenza dell’autonomia, però, più il contenitore è grande e meglio è, dato che avrete la possibilità di aspirare anche svariati rifiuti solidi. Per vostra informazione, gli aspirabriciole più grandi possono avere un contenitore fino a mezzo litro.

Aspirabriciole a batteria o elettrico?

Nonostante la maggior parte degli aspirabriciole moderni funzioni a batteria, chi è preoccupato della scarsa autonomia di quest’ultimi potrebbe prendere in considerazione un modello elettrico. Tuttavia, salvo risolvere il problema della scarsa autonomia, un modello elettrico non porta vantaggi degni di nota. Persino la potenza aspirante, infatti, non è diversa da una soluzione a batteria, per non parlare poi del fastidio provocato dai fili. Tutti questi motivi ci spingono a sconsigliarne l’acquisto.

Aspirabriciole o aspirapolvere portatile?

Negli ultimi anni sono arrivati sul mercato i cosiddetti aspirapolvere portatili che, giustamente, potrebbero mandare l’acquirente in confusione, dal momento che la struttura è quasi identica agli aspirabriciole. Gli aspirapolvere portatili si presentano spesso in forme molto compatte, che vanno ad influire negativamente sulla potenza. Quest’ultimi sono buoni per aspirare detriti di piccole e medie dimensioni, come briciole o fondi di caffè, ma hanno difficoltà a raccogliere le particelle più fini come la polvere e la farina.

Il vantaggio principale degli aspirapolvere portatili è che sono facili da riporre su un piano di lavoro, in bagno o in altri luoghi con spazio limitato. Come detto, sono perfetti per pulire rapidamente le briciole su un tavolino da caffè, ma consigliamo di metterli da parte perché le dimensioni più compatte rispetto a un aspirabriciole non giustificano la minor potenza.

Come conservare un aspirabriciole?

Ci sono diversi modi per tenere in buono stato un aspirabriciole. Il nostro consiglio è quello di orientarsi su un modello con supporto a parete, cosicché possiate mantenere l’apparecchio lontano dal pavimento o da mani indesiderate. In assenza di un supporto a parete dedicato, potrete riporlo all’interno di un armadio o di una dispensa.

Conservare in buono stato un aspirabriciole significa anche porre attenzione alla manutenzione e in tal caso ci si riferisce alla pulizia. È importante svuotare il contenitore di polvere prima che raggiunga o superi la capacità massima, onde evitare che il sacchetto faccia diminuire le prestazioni. Il nostro consiglio è quello di controllare sempre lo stato del contenitore, soprattutto dopo una lunga sessione di pulizia. Con un uso moderato, potete controllare il livello di sporcizia presente all’interno del contenitore circa una volta al mese, mentre potrebbe essere necessario eseguire una pulizia profonda, smontando le varie parti del prodotto, ogni 6 mesi o almeno una volta all’anno.

Quanto durano gli aspirabriciole?

In media, un aspirabriciole dura tra 2 e 3 anni, anche se ci sono accorgimenti che vi permetteranno di allungare la vita dell’elettrodomestico. Innanzitutto, assicuratevi di acquistare un aspirabriciole da un brand affidabile. Pulite regolarmente i filtri e sostituiteli se necessario. Svuotate il contenitore della polvere prima che si riempi completamente in modo da non causare ingrovigli. Infine, assicuratevi che non venga esposto a repentini cambi di temperature, che potrebbero compromettere i componenti interni.