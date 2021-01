Scopa elettrica Samsung Jet 75 ad un prezzo mai visto su MediaWorld!

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte della mattinata dei portali principali in questo primo lunedì del nuovo anno, è giunto il momento di dedicarsi al Solo per Oggi di MediaWorld che stavolta si concentra su numerosi articoli come smartphone, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici e persino dispositivi per la cura della persona con i prezzi tagliati anche del 60%. Queste ottime offerte si vanno ad affiancare a quelle dei Mega Sconti tornati sul portale in queste ore ci aiutano a cominciare l’anno nuovo con bellissime prime grandi promozioni.

Tra tutte le offerte proposte da MediaWorld presenti oggi, quella che vogliamo proporvi riguarda la scopa elettrica Samsung Jet 75 Premium che può esser acquistata con ben 250€ di sconto dal suo prezzo canonico e quindi a soli 449,00€! Con Samsung Jet 75 Premium pulire casa sarà incredibilmente più facile, infatti pesando appena 1,66Kg e riduce la tensione sul polso e grazie al suo design rimane maneggevole e con una potenza aspirante di 200W che gli permette di arrivare in tutti i luoghi più angusti di casa in pochissimo tempo. Grazie al suo pratico display digitale, sarà possibile vedere direttamente il livello di carica di Samsung Jet 75 Premium ed eventuali segnalazioni di problemi alla spazzola o di intasamenti.

Il supporto di ricarica, oltre ad adattarsi semplicemente a qualsiasi spazio, è in grado di ridurre al minimo l’ingombro grazie al suo pratico ancoraggio a parete oppure, il caricatore può essere usato in autonomia per caricare la batteria di Samsung Jet 75 Premium ovunque si trovi. Oltre ai potenti sistemi di filtraggio HEPA a 5 strati sono le testine ed i numerosi accessori la parte rivoluzionaria di Samsung Jet 75 Premium, infatti oltre a rimuoversi semplicemente con un semplice click le spazzole Soft Action sono in grado di lavare e lucidare i pavimenti con l’utilizzo di speciali setole in fibra d’argento in grado di catturare qualsiasi genere di polvere. Concludiamo le caratteristiche della Samsung Jet 75 Premium con una menzione d’onore con la potente batteria da 3.000 mAh in grado di durare oltre 1 ora, e che permette di esser sostituita con un’ulteriore di ricambio, da comprare separatamente.

Avrete capito che oltre la scopa Samsung Jet 75 Premium i prodotti del Solo per Oggi sono molti e tutti differenti fra loro, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quello più adatto alle vostre necessità. Infine, prima di farvi correre all’acquisto del vostro prossimo dispositivo, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!