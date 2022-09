Tempo qualche giorno e si ritornerà a scuola, pertanto per molti potrebbe essere il momento opportuno per rinnovare il proprio angolo studio, con soluzioni che consentano di studiare da casa in modo confortevole. A tal riguardo, vi segnaliamo gli sconti a tema Back to School di Leroy Merlin che, fino al 12 settembre, proporrà un sacco di buone occasioni per gli studenti, sfruttabili anche da chi lavora in ufficio.

Operante nella grande distribuzione, Leroy Merlin è tra i portali con il maggior numero di articoli per il vostro angolo studio, pertanto si tratta di una promozione da non perdere. Oltre alle classiche scrivanie, vengono offerti a cifre vantaggiose anche sedie, mensole, lampade da scrivania e tutti gli accessori che possono aiutarvi a trovare la concentrazione di cui avete bisogno.

Quando si svolgono i compiti, si sa, c’è bisogno poi di un luogo tranquillo per dare il massimo, quindi è importante avere tutto a portata di mano e non spostarsi da una stanza all’altra per recuperare ciò che serve. Spazio permettendo, una grande scrivania in grado di mantenere tutto ordinato, dai libri ai quaderni e dalle penne agli evidenziatori, è la soluzione migliore. Con poco più di 100€, anche meno se siete in possesso della carta IDEA PIÙ, avrete modo di acquistare una scrivania moderna e funzionale, con spazio e scomparti sufficienti per rendere lo studio o il lavoro più confortevole.

Se preferite studiare di sera, potrebbero fare al caso vostro alcune lampade da scrivania selezionate dal portale. Diversi i modelli interessanti, alcuni dei quali integrano un display a LED con funzione di orologio, proposti a poco più di 20€. Insomma, a prescindere da quello che cercate, troverete numerosi articoli a prezzi d’occasione e, proprio per questo, vogliamo che siate voi a scoprire tutte le offerte, anche perché solo voi sapete con certezza quali sono i prodotti di vostro interesse.

