Black Friday Amazon: 10 SSD che non puoi lasciarti scappare! Che prezzi!

Come ogni anno al Black Friday uno dei prodotti più ricercati e acquistati è sicuramente l’SSD, un componente essenziale per aumentare le prestazioni e la velocità di caricamento dei propri computer. Anche quest’anno Amazon non ci sta facendo mancare offerte da questo punto di vista e in questo articolo vi andiamo a segnalare i 10 migliori SSD che potete acquistare in questi giorni.

L’SSD è il componente per eccellenza se volete velocizzare un PC dotato di hard disk, probabilmente su molti PC ha avuto un impatto maggiore di un cambio di CPU, scheda video o un incremento della memoria RAM. Che sia un SSD SATA 6 Gbps o un più recente M.2 NVMe, l’SSD è la soluzione giusta su cui installare il sistema operativo: avrete una reattività in avvio e caricamento mai vista prima, inavvicinabili con un hard disk.

Visto il ribasso di costi degli ultimi anni gli SSD sono diventati un must anche per i videogiocatori, che traggono vantaggio in moltissimi videogiochi diminuendo radicalmente i tempi di caricamento, un po’ come è successo con le console di ultima generazione. Per ultimo non dimentichiamo anche di chi ha bisogno di un disco esterno per trasportare i propri dati, anche qui gli SSD stanno sempre più prendendo piede, garantendo tempi di trasferimento eccellenti anche per i grandi file.

Passiamo quindi ora all’elenco delle migliori offerte sugli SSD presenti su Amazon in questo Black Friday 2021

Le offerte sugli SSD da non lasciarsi scappare

SanDisk SSD Ultra 3D da 500GB

57,99€ 59,99€ VEDI OFFERTA

Samsung 870 QVO SSD Interno, 4 TB

269,99€ 409,99€ VEDI OFFERTA

Crucial P2 SSD 1TB, NVMe, PCIe, M.2

85,90€ 122,45€ VEDI OFFERTA

WD_BLACK SN750 SE 500 GB NVMe SSD Battlefield 2042 codice incluso

107,99€ 138,99€ VEDI OFFERTA

Sabrent SSD Interno 1TB Rocket NVMe PCIe M.2

127,49€ 169,99€ VEDI OFFERTA

Crucial P5 Plus 1 TB SSD, NVMe, M.2

143,99€ 184,21€ VEDI OFFERTA

Sabrent SSD Interno 1TB Rocket NVMe PCIe 4.0 M.2

144,40€ 169,90€ VEDI OFFERTA

Samsung 980 PRO SSD da 1TB, compatibile PS5, PCIe NVMe M.2

159,99€ 189,99€ VEDI OFFERTA

Samsung T7 SSD Esterno da 500 GB, USB 3.2 Gen 2

69,99€ 90,38€ VEDI OFFERTA

Crucial X8 SSD Esterno da 1TB, USB 3.2

118,99€ 160,27€ VEDI OFFERTA

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!