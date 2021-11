Black Friday Amazon: in sconto anche i fumetti di Zerocalcare!

Il Black Friday di Amazon non risparmia nessuna categoria, e ve ne stiamo dando la prova grazie alla miriade di notizie che stiamo pubblicando in queste ore. C’è davvero spazio per tutto, tanto da includere anche offerte che, ne siamo certi, faranno felici i fan dell’animazione e del fumetto!

Tra questi, di sicuro non mancheranno i fan di Zerocalcare, straordinario artista romano, da poco approdato su Netflix con una eccezionale serie animata tutta sua, Strappare lungo I Bordi, ispirata proprio ai fumetti pubblicati dall’artista per la casa editrice BAO Publishing. Fumetti che, come avrete capito, sono protagonisti assoluti di questa news Amazon, giacché sul portale quasi tutti i fumetti di Zerocalcare sono in forte sconto!

Si tratta di un’ottima occasione per chi ha da poco scoperto il talento di questo prodigio del fumetto che, per altro, il prossimo 25 novembre porterà in libreria la sua ultima opera, “Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia“, già disponibile al preorder su Amazon anche se, ovviamente, quest’ultimo volume non gode di alcuno sconto.

Tutti gli altri non temano! I fumetti di Zerocalcare in offerta sono comunque moltissimi, e tra i vari vi suggeriamo di adocchiare il volume speciale de La profezia dell’armadillo, disponibile ora a 15,30€ anziché 17,10€. Stiamo parlando dell’Artist Edition del primo libro a fumetti realizzato dal fumettista romano, che ha vinto il premio Gran Guinigi nel 2012 come “miglior storia breve“. L’opera include al suo interno da diverse storie di poche tavole l’una, per la maggior parte autoconclusive, che messe insieme permettono di conoscere un quadro generale molto più ampio.

La profezia dell’armadillo racconta le storia della sua vita quotidiana, partendo dal momento in cui viene a sapere della morte della sua vecchia amica prima e grande amore dopo, Camille. Leggendo questo libro non sarà poi così tanto difficile empatizzare con l’autore, grazie ai suoi racconti della vita nella Roma degli anni duemila, messi in risalto da un volume più grande rispetto all’edizione originale uscita nel 2012!

Apprese le basi, però, o nel caso le aveste già ben assimilate, non lasciatevi sfuggire alcuni tra i migliori volumi di Zerocalcare, come ad esempio “Dodici” o “Dimentica il mio nome“, tutti facenti parte di quella che è la splendida proposta in sconto di Amazon e grazie alla quale, ne siamo certi, riuscirete senza alcun dubbio a completare la vostra collezione!

Insomma, Zerocalcare propone fumetti strepitosa, in grado di far riflettere e intrattenere un pubblico molto vasto. Se siete reduci della bellissima serie animata prodotta da Netflix o, banalmente, vorreste tentare un primo approccio, approfittate di questi sconti! Per altre offerte simili, vi suggeriamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.Oltre a ciò, vi consigliamo di seguirci costantemente per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al Black Friday 2021 e un abbonamento ad Amazon Prime. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!