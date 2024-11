Black Friday di Tado: SUPER sconti fino al 50%!

Il Black Friday di Tado è l'opportunità imperdibile per chi desidera una casa più efficiente ed ecologica, con sconti fino al 50% disponibili fino al 2 dicembre. Questa promozione consente di accedere a soluzioni di riscaldamento intelligenti a prezzi vantaggiosi. È l'occasione ideale per integrare tecnologia avanzata nel sistema di riscaldamento di casa, senza pesare sul bilancio familiare. Vi invitiamo a non lasciarvi sfuggire queste offerte esclusive di Tado per rendere il vostro ambiente domestico più confortevole.

Black Friday di Tado, perché approfittarne?

Il Black Friday di Tado rappresenta un'occasione imperdibile per chi desidera trasformare la propria abitazione in un ambiente più efficiente ed ecologico, approfittando di sconti fino al 50%. Durante il periodo promozionale che va da oggi 22 novembre al 2 dicembre, è possibile accedere a una vasta gamma di soluzioni tecnologicamente avanzate per il riscaldamento domestico a prezzi ridotti. Tra le offerte più interessanti ci sono il kit di base Tado proposto a 90€ invece di 179,99€, che permette di avviare o ampliare un sistema di gestione del riscaldamento intelligente, capace di apprendere dalle abitudini degli utenti e ottimizzare i consumi energetici.

